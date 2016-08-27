〈北部〉6旬「阿水伯」撿回收 拉拔5孫長大

2016-08-27

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市「阿水伯」吳木水靠資源回收拉拔五個外孫長大，他說，早年當餐飲師傅，一場車禍奪走獨子生命，女兒也長期在外工作，讓他更珍惜每一個家人，世界展望會在祖父母節前夕，向他至上敬意。

六十七歲的「阿水伯」吳木水說，女兒在外地工作，五個外孫就由他們夫妻倆照顧，目前最大的念護專，最小的還在念幼稚園，他最大的願望就是每個孫子平安長大，他就完成人生責任，感謝展望會長期透過資助人的關懷及助學金，陪伴孫子成長，讓他們知道自己是被愛的。

阿水伯最大的外孫女目前就讀護專一年級，她看到阿公阿嬤辛勞十分不忍，她說，想學好護理專業，早日分擔阿公、阿嬤的重擔，即將讀小六的外孫說，他們兄弟姊妹要畫一張卡片，在明天祖父母節送給阿公阿嬤。

世界展望會東區辦事處主任林綉錦說，希望花蓮鄉親一同關心經濟弱勢的孩童家庭，給隔代教養的阿公阿嬤實質力量，每月一千元定期資助國內外兒童與助學行動，讓貧童生命更豐盛。