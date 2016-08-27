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〈北部〉小貨車撞機車 2女學生重傷

2016-08-27

〔記者王峻祺／花蓮報導〕吉安鄉南濱路一段與東海十街，昨晚九時十分發生一起車禍，二名女學生騎乘機車雙載，疑左轉時與小貨車相撞，其中十九歲陳姓女騎士送醫前無呼吸心跳，經搶救轉加護病房，另十五歲郭姓少女右腳開放性骨折；三十五歲林姓小貨車駕駛輕傷，由於現場沒有目擊證人，車禍原因仍待警方釐清。

警方表示，機車騎在南濱路上由北往南行，在東海十街路口左轉時，遭到對向往北直行的小貨車撞上，造成女騎士及乘客受到輕重傷，林姓小貨車司機一度受困車內，經消防人員破壞車體救出，無生命危險。

警方指出，將等三人意識清楚後再進行筆錄，並調閱路口監視器釐清車禍原因。

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  • 花蓮縣吉安鄉南濱路發生重大車禍，林姓小貨車司機一度受困車內，經救出後送醫無生命危險。 （記者王峻祺攝）

    花蓮縣吉安鄉南濱路發生重大車禍，林姓小貨車司機一度受困車內，經救出後送醫無生命危險。 （記者王峻祺攝）

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