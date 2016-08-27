〈北部〉吉安火警 中風男嗆死、女屋主重傷

2016-08-27

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉慈雲路一處民宅昨晚八點多發生火警，二人受困屋內並被濃煙嗆昏，消防人員破門進入救出，經送往慈濟醫院急救，劉姓老翁宣告不治，盧姓婦人則插管搶救中，起火原因仍待鑑定。

吉安警分局指出，遭濃煙嗆成重傷的為六十七歲屋主盧櫻珍，死者則是因中風借助在盧家的七十二歲男子劉明龍。

附近鄰居發現一層樓的磚造鐵皮屋竄出火勢，由於屋前堆滿雜物、木材及停放一輛機車，火勢延燒相當快，且因僅有前門出入，火勢阻擋逃生，盧婦被發現倒在門口附近，劉男則受困在臥室內。