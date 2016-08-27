〈北部〉萬榮鄉長補選前夕 前村長涉賄聲押禁見

2016-08-27

〔記者花孟璟、王錦義／花蓮報導〕萬榮鄉長補選倒數最後幾個小時，爆出二件賄選疑案！其中鄭姓前村長涉嫌以一票二千至三千元不等代價，幫張姓鄉長候選人買票，由於還有證人未到案，檢方擔心有串供之虞，昨晚向花蓮地院聲押禁見。

5收賄選民到案 繳出賄款

花蓮地檢署主任檢察官許建榮說，二件都是現金買票，鄭姓前村長買票疑案，由駐區檢察官林承翰偕同檢察官林敬展、陳靜誼共同指揮鳳林警分局、縣調查站、東機組，在前天下午、昨天上午分批傳喚收受賄款的楊姓選民共五人到案，並於前天深夜拘提張姓候選人樁腳鄭姓前村長。

楊姓等五位村民坦承收到前村長給的現金，每票二千元至三千元不等，期約投票支持張姓候選人，五人也當場繳出九千元賄款。

鄭姓前村長昨天下午被拘提到花蓮地檢署，坦承今年七、八月間向楊姓等七人買票。檢方認為，鄭涉嫌違反公職人員選罷法第九十九條第一項「於有投票權之人，行求、期約、交付賄賂罪嫌」，晚間向花蓮地院聲押禁見。

另外，萬榮鄉西林村昨天上午也有三名村民被調查局查獲疑似收受買票現金，偵訊進行中，許建榮說，目前所知，二件買票疑案的「事主」分屬不同候選人陣營。

花蓮檢警調宣示「加強查賄」，還在選前辦理反賄選座談，六名候選人都出席並簽聲明書，卻還是發生賄選疑案。