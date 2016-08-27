〈北部〉販毒黑吃黑打死人 主嫌輕判10年

2016-08-27

死者母不滿 強調會上訴

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭毒品大盤商簡文龍，去年五月不滿男子陳錦榮疑私吞他的現金、雞血石及毒品約二百萬元，找來陳益俊、黃文棟等人擄走陳並，打電話要陳母籌錢贖人；籌錢未成亂棒將人打死，棄屍在壯圍公墓廢棄棺材。全案審結，宜蘭地方法院認為，簡等並無殺人意圖，僅依重傷害致死罪，對十名被告各處四年六個月至十年不等徒刑；陳母不滿判決過輕，強調會再上訴。

判決書指出，簡文龍於去年五月廿五日，從綽號「阿砲」友人那裡，得知陳錦榮在花蓮，即聯絡黃文棟、孫穩融等人沿著蘇花公路尋找，在南澳某家便利超商前找到陳，將人綑綁帶往冬山鄉某處工寮拘禁。

簡等人以棍棒、椅子、鐵尺等物不斷毆打陳，翌日清晨四、五時，簡等人先離開，留下梁長富與李明龍看守，上午約八、九點，陳錦榮因全身遍體麟傷，引起橫紋肌溶解症及腎衰竭死亡。

黃文棟得知陳死亡後，命令梁、李處理屍體，兩人在工寮後方挖洞埋屍，但簡文龍害怕被發現，廿七日傍晚指揮眾人，將陳的屍體載往壯圍鄉大福公墓，放在空棺再就地掩埋，後來因孫穩融向警方自首，全案才曝光。

宜蘭地院認為，十嫌無殺人犯意，失手將人打死，依重傷害致死罪嫌，判處主嫌簡文龍與黃文棟十年、黃鈺峰八年十月、陳益俊與鄭開原八年六月、張瑋仁八年、林建樑七年八月、梁長富與李明龍七年六月、孫穩融四年六月，可上訴。