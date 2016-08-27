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〈北部〉頭城鎮地賣郵局案 代表會決議保留

2016-08-27

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕頭城鎮公所要將舊頭城國中部分土地賣給郵局，由於部分鎮民陳情反對變賣鎮產，代表會昨決議將該案保留；鎮公所表示，少數民眾獲得不正確訊息，造成誤解，公所將繼續努力溝通，希望在下個會期爭取通過。

舊頭城國中土地佔地約二．五公頃，目前已有新的公所、代表會及鎮立圖書館等建築，鎮公所依據民國九十三年都市變更計畫，將新公所旁的部分土地變更為郵局用地，要賣給中華郵政；縣議員蔡文益昨帶領民眾赴代表會陳情，反對變賣鎮產，阻止讓售案表決通過。

鎮代林詩穎說，部分鎮民不知道建集會所跟賣給郵局土地是兩件事，公所提供的資料不詳盡，造成鎮民誤解，代表會決議將該案保留，等公所向民眾釋疑後，案子才會再做討論。

林詩穎指出，公所有建集會所的責任，像位於頭城國中旁的鎮立體育館，就是給鎮民辦活動的很好空間，請公所在下次代表會開會前，清點所有活動空間提出報告。

前頭城鎮長陳忠茂認為，鎮公所不需要建集會所，他在鎮長任內，就為頭城鎮建立許多辦活動的空間，像鎮立體育館與頭城國小展演中心等，舊頭城國中土地不該再有任何建築進駐，應規劃為綠地，提供鎮民運動與散步休閒空間。

鎮公所表示，少數鎮民接收到不正確訊息，因此反對讓售案，也使得代表會在審議時有疑慮，公所會在下個會期前，盡力與各界溝通，爭取代表會支持通過該案。

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  • 議員蔡文益帶領民眾赴代表會陳情反對公所賣地。（記者林敬倫翻攝）

    議員蔡文益帶領民眾赴代表會陳情反對公所賣地。（記者林敬倫翻攝）

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