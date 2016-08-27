| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
紐黑文女網賽》扳倒頭號種子 莊佳容連2年爭冠
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉「借」學生避減班超額 宜縣府要查

2016-08-27

去年4校有疑似情況

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府通令各校，不得再有「借」學生，規避減班超額情形，否則議處校長，下週開學後將徹查；教育處表示，去年至少四校「借」學生，縣府得增聘八名教師，排擠教育資源，每年也得多付八百萬元薪資。不過，有校長反應，人民有遷徙自由，如何證明「借」學生，恐怕很難執行，對此教育處說，有借沒借一定查得出來。

宜縣小一新生數十年前有六千多人，去年僅剩三千六百餘人，少子化對學校衝擊很大，會造成減班與老師超額問題。目前國中一個班配兩名老師、國小一．六五個，學校若減一班，就多出兩名老師要被「超額」，超額老師須協調轉介到其他有缺的學校，也有可能被資遣。

宜縣有些學校要避免減班，竟想出「借」學生方式，目前國小廿九人（上限）編班、國中三十人編班，學校透過熟識家長，將孩子戶籍遷到該校學區，以國小為例，原本新生若只有廿九人，只能編成一班，再多一名學生三十人就可拆成兩班，就可減少兩名老師超額，依此類推。

然而，學生並未真的到校就讀，待七月一日新生數與班級數確定後，再請家長將學生戶籍遷回原學區；縣府教育處調查，去年有一所國中、三所國小疑有這種情形，每校各增加一班，讓八名老師不用被「超額」。

教育處舉例，去年某所國中，七月一日新生數是五十九人，因有身障生可抵兩人（視身障程度，一人可依兩人或三人核算），變成六十一人，以國中三十人編班規定，超過六十人就要編成三班，但九月開學後，教育處訪視發現實際就讀新生只有五十六人，只需編成兩班，但編班已經確定、超額老師作業也都完成，無法重新辦理編班，重編也會造成學生與教學適應困難。

縣教育處要求學校，不得再有「借」學生情形，並向校長傳達，若再查獲，將視影響編班程度，至少記警告處分。宜縣校長協會也支持，學校應發展教學特色吸引學生就讀，不支持借學生作法。

有校長認為難以證明

不過，有校長認為，人民有遷徙自由跟學校無關，教育處要如何證明「借」學生，恐怕很難執行。教育處表示，只要看戶籍遷移時間點，就可以合理推論，也會對學校人員與家長訪視，有借沒借不難查到。

廣告
  • 受到少子化影響，宜蘭縣學生數愈來愈少，為免出現超額老師，傳出有些學校以「借」學生方式，規避減班，圖中照片與新聞事件無關。（資料照，記者游明金攝）

    受到少子化影響，宜蘭縣學生數愈來愈少，為免出現超額老師，傳出有些學校以「借」學生方式，規避減班，圖中照片與新聞事件無關。（資料照，記者游明金攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
火燒台灣民政府 李承龍10萬交保

台灣民政府位於桃園市龜山區的中央總部，今年七月十五日深夜被縱火，門口大理石招牌被砸毀，桃園地檢署昨依放火燒毀現有人所在的建築物未遂、毀損、侵…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
烤雞枕頭PIZZA
超可愛‧貓肉球甜湯
變身烘豆達人
鐵衣架妙用多
轉寄

標題：〈北部〉「借」學生避減班超額 宜縣府要查


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月27日‧星期六‧丙申年七月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.