〈北部〉「借」學生避減班超額 宜縣府要查
去年4校有疑似情況
〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府通令各校，不得再有「借」學生，規避減班超額情形，否則議處校長，下週開學後將徹查；教育處表示，去年至少四校「借」學生，縣府得增聘八名教師，排擠教育資源，每年也得多付八百萬元薪資。不過，有校長反應，人民有遷徙自由，如何證明「借」學生，恐怕很難執行，對此教育處說，有借沒借一定查得出來。
宜縣小一新生數十年前有六千多人，去年僅剩三千六百餘人，少子化對學校衝擊很大，會造成減班與老師超額問題。目前國中一個班配兩名老師、國小一．六五個，學校若減一班，就多出兩名老師要被「超額」，超額老師須協調轉介到其他有缺的學校，也有可能被資遣。
宜縣有些學校要避免減班，竟想出「借」學生方式，目前國小廿九人（上限）編班、國中三十人編班，學校透過熟識家長，將孩子戶籍遷到該校學區，以國小為例，原本新生若只有廿九人，只能編成一班，再多一名學生三十人就可拆成兩班，就可減少兩名老師超額，依此類推。
然而，學生並未真的到校就讀，待七月一日新生數與班級數確定後，再請家長將學生戶籍遷回原學區；縣府教育處調查，去年有一所國中、三所國小疑有這種情形，每校各增加一班，讓八名老師不用被「超額」。
教育處舉例，去年某所國中，七月一日新生數是五十九人，因有身障生可抵兩人（視身障程度，一人可依兩人或三人核算），變成六十一人，以國中三十人編班規定，超過六十人就要編成三班，但九月開學後，教育處訪視發現實際就讀新生只有五十六人，只需編成兩班，但編班已經確定、超額老師作業也都完成，無法重新辦理編班，重編也會造成學生與教學適應困難。
縣教育處要求學校，不得再有「借」學生情形，並向校長傳達，若再查獲，將視影響編班程度，至少記警告處分。宜縣校長協會也支持，學校應發展教學特色吸引學生就讀，不支持借學生作法。
有校長認為難以證明
不過，有校長認為，人民有遷徙自由跟學校無關，教育處要如何證明「借」學生，恐怕很難執行。教育處表示，只要看戶籍遷移時間點，就可以合理推論，也會對學校人員與家長訪視，有借沒借不難查到。
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標題：〈北部〉「借」學生避減班超額 宜縣府要查
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