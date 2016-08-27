〈北部〉紀念校狗小皮 深澳國小炭狗報到
2016-08-27
〔記者俞肇福／基隆報導〕高中以下各級學校廿九日開學，基隆市深澳國小在新學期有一班不會說話的「新生」─鋼鐵炭狗報到；深澳校長蕭玉盞昨天表示，十四隻炭狗是學生紀念去年因病死亡的校狗「小皮」，到社區蒐集資源回收物組合而成。
深澳校長蕭玉盞表示，校狗「小皮」是學生的開心果，去年十月「小皮」因病死亡後，學校進行生命教育，親自帶領小朋友追悼「小皮」。
學生今年暑期到社區收取垃圾廢棄物，其中有不少是廢棄鋼鐵，學生為紀念「小皮」及深澳地區曾經是礦坑，學生利用廢鋼材組合成鋼鐵炭狗，每隻炭狗都有自己的名字，例如「孤狗」、「暈暈」、「布丁」等。
昨天是深澳國小返校日，十四隻鋼鐵炭狗由學生抬到戶外，佯裝排隊與學生一起「放學」，再抬回音樂教室繼續上課；校長蕭玉盞表示，校方將於卅一日正式歡迎這群「新生」，成為學校新成員。
小朋友說，雖然這群鋼鐵炭狗不像校狗「小皮」會汪汪叫，也不會巡視校園，但是看到炭狗就會想到「小皮」。
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