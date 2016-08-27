〈北部〉亡故慰問金修正 增設排富條款

2016-08-27

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議會昨天審議通過市府「市民亡故慰問金發放自治條例」修正案，原本設籍四個月以上得請領改成設籍二年以上；另外，意外死亡設有排富條款，只有低收入戶、中低收入戶或家庭總收入每人每月未超過最低生活費用標準二．五倍（每人每月二萬八千多元），可領取慰問金十二萬元。新規定明年一月一日起開始實施。

基隆市政府從民國九十二年開辦「基隆市民意外保險」，市民亡故可領二萬元、如死亡原因為意外死亡，可再領十萬元，民國一○一年保險公司不堪虧損不願投標，後來改由市府編列預算支應，原本的「意外保險自治條例」改成「市民亡故慰問金發放自治條例」。

社會處長吳挺鋒表示，實施以來，平均一年發放件數為二千五百件到二千七百件，發放金額約五千七百萬到六千萬。社會處預估以新的排富修法標準 ，每年預估可以減少五百萬至七百萬元支出。

市議會昨天討論「市民亡故慰問金發放自治條例」修正案，原本市府的版本，必須設籍在基隆三年才能請領，議員有不同看法，最後協商改為二年；親民黨市議員莊錦田表示，壯觀里上週有個台商因為意外死亡，他的中國妻子手足無措，市府致贈的亡故慰問金十二萬元是雪中送炭。