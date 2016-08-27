〈北部〉台灣彌猴大鬧市區 花5小時捕獲

2016-08-27

〔記者林欣漢／基隆報導〕「精靈寶可夢」的火爆猴真實版？一隻保育類台灣彌猴昨天突然現身仁愛區華一街鬧區，動作敏捷地在民宅屋頂、電纜間穿梭，獸醫師與動保員變身訓練師，歷經五小時追捕，好不容易以麻醉槍捕獲，檢查後將尋覓適當地點野放。

這隻重約十一公斤的台灣彌猴，昨天上午八時許出現在華二街民宅陽台，嚇壞屋主報案抓猴，但因這隻公獼猴行動相當敏捷，一會在電纜線上，一會又在大樓上，來回竄躲，讓獸醫師與動保員一直無法順利捕獲，雖然一度被麻醉槍射中，牠還能把吹箭拔掉繼續逃逸。

直到下午二時許，動保員看準機會，成功以麻醉槍射中彌猴屁股，這隻機靈的彌猴逐漸昏睡，倒在一棟六樓民宅的屋頂上睡著了，獸醫師與動保員趕緊向屋主借道，將牠逮住，帶下樓關進獸籠裡。

民眾看到折騰半天的彌猴終於被收服，開心地上前圍觀拍照，直呼難得一見，有人擔心說：「牠醒了怎麼辦」，小朋友也童言童語地說：「好大隻喔！」「牠怎麼跑這麼久都不會累。」還有人開玩笑說：「好在他的脾氣沒有寶可夢的火爆猴那麼壞。」

動物保護防疫所長陳瑞濱表示，這隻台灣彌猴上星期曾在西定路一帶出沒，是隻壯年猴子，左腳曾遭獸夾夾傷，有舊傷口，會盡快安排野放事宜。