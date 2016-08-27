〈北部〉設計師擬彩繪房屋 讓地標亮起來
〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆港邊虎仔山「KEELUNG」可望亮起來，出身基隆設計師李火明前年搬回基隆，他協助基隆擋土牆面彩繪，還要將城市美學概念帶回家鄉，打算找資源將基隆地標周邊的房屋彩繪上色，讓遊客一進港看到繽紛亮點。
都市發展處︰最好經電腦模擬
都市發展處處長徐燕興說，在國外也有類似的案例，最近相關工作坊在訪談時也有民眾提出相同意見，想法和方向很好，不過，攸關基隆市景觀，究竟要彩繪什麼顏色，執行上要慎重，不能失敗，最好經由電腦模擬，和專業人士討論，市府將協助輔導。
基隆市多雨，因此很多建築物多採用深色系，有些老舊建築為了防漏，在屋頂上蓋鐵皮屋，加上多雨建物牆面或屋頂常會長青苔，城市建築黑黑暗暗，被前行政院長江宜樺形容是「發霉」城市。
市府今年推動色彩計畫，中正高架橋重新上色，漆上米黃到咖啡的暖色系；市中心佇立路邊的變電箱或電信箱，也換上明亮色彩，在港邊的電箱還漆上立體「LOVE KEELUNG」。
太平國小家長會長李火明，他從小在基隆港邊山腰長大，受到港區美景啟發，走上美術與室內設計這條路。前年他搬回基隆老家，就在KEELUNG地標附近，他發揮他的專業，將住家附近和中山一路等地老舊牆面加以彩繪，讓舊社區街道巷弄明亮、活絡起來。
李火明︰寫計畫書向企業界募集資源
李火明說，中山區的巷弄很像三十年前沒有商業污染的九份，很美的，他和中山里里長張金華、社區發展協會人員討論，打算將KEELUNG地標周邊的房屋牆面或屋頂彩繪，下週他將從中正公園等制高點拍攝對岸地標景觀，再以電腦模擬色彩，並纂寫計畫書，向企業界募集資源，發動民眾彩繪家園，目標是六十戶民宅都繪上美麗色彩，大船入港時，一眼就看到繽紛的亮點，他也希望基隆子弟在外吸收養分後，能夠回到故鄉，一起努力讓基隆再生。
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