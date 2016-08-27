〈北部〉三義人攜手 彩繪景點再添一處

2016-08-27

長老教會外牆 畫說三義

〔記者張勳騰／三義報導〕三義鄉親攜手揮彩筆，彩繪點再添一處！基督教三義長老教會外牆，經在地繪畫老師曾淑敏及陳浩宇發動彩繪，連國小退休校長、鄉長在內的四十名在地鄉親共襄盛舉，構圖結合三義舊地名「三叉河」真實取景，花了六天，昨天彩繪完成，希望遊客透過這面圍牆認識三義。

8到80歲40人 共襄盛舉

曾淑敏說，彩繪完成長老教會內的「海底世界」廁所牆面後，發現教會外圍牆面斑駁，於是再次動員，她和在地繪畫老師陳浩宇帶領約四十名三義鄉親共同創作，參與年齡層從八歲到八十歲。

成員有信恩畢業生、樂齡油畫班長輩、三義高中及國中學生，退休校長陳寶玉、鄉長徐文達也來挽袖揮彩筆，徐文達還畫了台灣藍鵲，大家一起用畫筆和顏料為三義寫故事。

「繞一下外牆，就可了解三義人文生態。」曾淑敏說，這次彩繪以流經雙潭村的咑哪叭溪為背景，畫中的月桃、野薑、台灣百合、小白鷺、夜鷺、台灣藍鵲、白頭翁、黃嘴角鴞、獨角仙、蛙類、蝶類、蛾類等，都是三義常見的花卉、鳥類，還有石虎等特有生態。

另一個特色就是將圍牆圖案與牆後的三棵桂花樹、一棵櫻花樹巧妙結合，乍看之下就是一棵蒼綠的大樹，令人驚艷。

鄉長徐文達說，目前鄉內有廣盛村老街、建中國小校門口樓梯及三義長老教會外牆三處彩繪點，結合情境式互動，呈現地方人文生態，處處讓人驚艷，吸引大批遊客，展現地方文化生命力，更符合三義慢城概念中的公民參與。