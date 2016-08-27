〈北部〉熱心討海人 6優良漁民獲表揚
2016-08-27
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕漁民的模範！海巡署近日與漁民座談，面對面聽取漁民意見，還表揚援助車輛受困沙灘民眾、協助處理漁事糾紛以及幫忙拖吊船隻、搬運鯨豚屍體等等的優良漁民。
古道熱腸的外埔漁港漁民陳永俊，六月幫助把失去動力漁船拖回港口，救回船員。同樣來自外埔漁港的漁民蕭秧女士，則是在去年十月底，幫忙拖回出海後失去動力的漁船。
為人和善外埔漁港漁民趙炳鈞經常協助岸巡第三二大隊進行救災、救難演練。
平常在新埔漁港作業的漁民黃子恒，六月間在秋茂園前方海灘發現鯨豚擱淺，找來鐵牛車協助搬，幫助海巡人員完成任務。
通霄漁港漁民張新煌向來熱心助人，常居中協調漁民間的漁事糾紛，也支援船隻協助三二大隊演練。
苑港漁港漁民阮俊仁七月發現有車輛受困沙灘，動彈不得，熱心幫忙脫困，海巡署感謝他的熱心協助，也給予優良漁民表揚。
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