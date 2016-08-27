| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄三民二分局長涉貪 今晨裁定收押禁見
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉熱心討海人 6優良漁民獲表揚

2016-08-27

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕漁民的模範！海巡署近日與漁民座談，面對面聽取漁民意見，還表揚援助車輛受困沙灘民眾、協助處理漁事糾紛以及幫忙拖吊船隻、搬運鯨豚屍體等等的優良漁民。

古道熱腸的外埔漁港漁民陳永俊，六月幫助把失去動力漁船拖回港口，救回船員。同樣來自外埔漁港的漁民蕭秧女士，則是在去年十月底，幫忙拖回出海後失去動力的漁船。

為人和善外埔漁港漁民趙炳鈞經常協助岸巡第三二大隊進行救災、救難演練。

平常在新埔漁港作業的漁民黃子恒，六月間在秋茂園前方海灘發現鯨豚擱淺，找來鐵牛車協助搬，幫助海巡人員完成任務。

通霄漁港漁民張新煌向來熱心助人，常居中協調漁民間的漁事糾紛，也支援船隻協助三二大隊演練。

苑港漁港漁民阮俊仁七月發現有車輛受困沙灘，動彈不得，熱心幫忙脫困，海巡署感謝他的熱心協助，也給予優良漁民表揚。

廣告
  • 協助漁事糾紛、助民眾脫困幫忙拖船，海巡署表揚苗栗優良漁民。（記者蔡政珉攝）

    協助漁事糾紛、助民眾脫困幫忙拖船，海巡署表揚苗栗優良漁民。（記者蔡政珉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
販毒黑吃黑打死人 主嫌輕判10年

死者母不滿 強調會上訴 宜蘭毒品大盤商簡文龍，去年五月不滿男子陳錦榮疑私吞他的現金、雞血石及毒品約二百萬元，找來陳益俊、黃文棟等人擄走陳並，打電話要陳母籌錢贖人；籌錢未成亂棒將人打死，棄屍在壯圍公墓廢…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
烤雞枕頭PIZZA
超可愛‧貓肉球甜湯
變身烘豆達人
鐵衣架妙用多
轉寄

標題：〈北部〉熱心討海人 6優良漁民獲表揚


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月27日‧星期六‧丙申年七月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.