〈北部〉南瓜王子種文旦 草生栽培訂單多

2016-08-27

〔記者許展溢／頭份報導〕頭份市文旦近幾年品質越來越好，素有「南瓜王子」稱號的農民徐滄浩他不只種南瓜，也長期以「草生栽培」方式栽種文旦柚，還沒採收，就已接獲許多訂單。

中秋節腳步接近，但應景的文旦柚受到年初氣候異常影響，產量銳減，徐滄浩說，他用草生栽培法對抗酷暑奏效，文旦柚品質優異，果肉細緻飽滿、水分多，他將柚子汁擠入糖度測量儀，最高甜度竟達十七度。

徐滄浩說，幾年前開始利用草生栽培管理柚子園，合理施肥、果樹修剪、排水控管這些環節都不能馬虎，經過這幾年努力，今年天氣雖然相當炎熱，卻是成效最好的一年。

他說，果園的草除得太乾淨，反而會導致果樹表土細根被曬死，品質也會因脫水而無法提升，在地球暖化、氣候條件已不能和過去相比的前提下，看天吃飯的農民不能固守舊習，還是要學著調整管理方式，才能種出甜度、口感俱佳的文旦柚。