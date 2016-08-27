〈北部〉創新教學 林孟君、章新楓獲師鐸獎
〔記者許展溢、蔡政珉／苗栗報導〕通霄鎮烏眉國中校長林孟君不停思考如何讓教育和生活結合，竹南鎮竹南國小老師章新楓則為傳承客家歌謠，以顛覆傳統教學方式投身歌唱表演，她們為了引發學生學習興趣，多年來不停思考要如何創新教學，才能帶給孩子更多的可能性，雙雙榮獲今年的教育部「師鐸獎」肯定。
教育當志業 林孟君教學結合生活
「小時候只知道早點幫家裡賺錢，對讀書沒什麼興趣！」林孟君笑說，本來就讀苗栗市私立育民工家幼保科，因家裡經濟較窮困，畢業後就在幼兒園當老師，沒想過進修，只想幫家裡分擔家計。
林孟君如今拿到教育學博士，擔任國中校長，還在國立清華大學、新竹教育大學擔任教育學程講師，求學之路艱辛，卻一一克服，更盡力投入教育志業。
林孟君曾在媒體業打工，發現自己對國文很有興趣，決定進修，卻屢戰屢敗，直到八十年才考上當時的新竹師院二專部，後來在北部高職任教，接觸兒童戲劇，也到實踐大學擔任講師，教導兒童文學。
林孟君說，後來因有孕在身，九十一年回苗栗任教，開始思考如何讓教育和生活結合，不讓學生感到乏味，又能引起學習興趣。曾發想讓學生寫家書給家長，讓孩子告訴他們對家長平時不良駕駛習慣的擔憂，學校也獲金安獎。
搞笑重溝通 章新楓用歌傳承客語
而曾到當年的台北工專土木科報到的章新楓說，當時學費都繳了，後來受到也是老師的母親影響，思考過後，決定還是選擇師專，一路至今三十二年過去，只有滿滿的成就感。
「當老師這麼多年，從沒有挫折感！」章新楓信心滿滿說著，七十三年畢業後先到南庄國小服務，七十七年再到竹南國小帶領音樂班至今，不喜歡拘謹教學方式，喜歡以活潑、搞笑跟學生互動，相處像朋友，與家長隨時保持聯繫。她說，老師一職就像「良心事業」，一言一行都會影響學生。
章新楓說，學生、家長都是她的朋友，傾聽他們的需求，平常建立良性互動，適時調整教學方式，一位「良師」，就是要做好「溝通」。
章新楓為傳承客語，更是投入客家歌唱表演的社團訓練，每天利用晨間時間教唱，還顛覆傳統，導入創意模式，引發學生興趣，接著傾全力教會每個孩子。
看更多！請加入自由時報粉絲團
台灣民政府位於桃園市龜山區的中央總部，今年七月十五日深夜被縱火，門口大理石招牌被砸毀，桃園地檢署昨依放火燒毀現有人所在的建築物未遂、毀損、侵…
- 高雄三民二分局長涉貪 今晨裁定收押禁見
- 獨家》雪隧10年牆面滿佈裂縫 通勤民眾心驚驚
- 交戰半世紀 菲政府、共黨協議停火
- 重傷休養半年吃老本 「蛋黃哥」求年底有尾牙可接
- 圍棋女子最強戰 黑嘉嘉衛冕
- Fed主席：美升息挔據 近期已強化
- MLB Live》皇家6：3紅襪 王建民連休2場
- 自由廣場》如何幫勞工爭取更大的福利？
- 肯亞選手滯留里約 竟住貧民窟
- 王瑞慧出任長庚董座 王文淵會議中這麼做讓人意外...
- 東京奧運正名「台灣」出賽 日本達5萬連署！
- 測試符合國際標準 BB槍達人喊冤
- NBA》禪師好後悔 當年與小牛交易錯過他
- 周渝民《S風暴》首度使壞 古天樂張智霖鬥智鬥勇
- 愛惜羽毛沒當小三? 法官不信D奶模
- 申請口蹄疫區除名 提前9月再送審
- LPGA加拿大女子公開賽》第一回合遇雷雨 崔琦拉暫居首
- Fed是否升息態度開放 歐股收紅
- BIGBANG勝利極樂夜店 黏熱舞妹喇舌
- 德甲》開幕戰殺紅眼 拜仁慕尼黑6球大勝文達不萊梅
- 以台灣之名參加2020東奧 連署將破5萬
- 紐黑文女網賽》扳倒頭號種子 莊佳容連2年爭冠
- 甲子園熱血 羅力激發洪荒之力
- 三線一星分局長涉貪 警署長震怒
- 嚴泰雄斥性侵誣告 重擊孕妻身心
- 美升息 葉倫︰近幾個月內機率增
- MLB》牛棚連41.1局無失分 皇家近12場11勝
- 感覺紀事簿 海
- 林志祥 挑戰單季10轟
- MLB》與拉克羅伊一起被交易 遊騎兵投手酒駕遭逮
- 自由廣場》〈李筱峰專欄〉小英總統的「百日維新」？
- ELVA慶生嗑小鮮肉 小13歲新歡刷新柯震東紀錄
- 徵召駭客打漢光演習 可望成常態
- 觀光局多元行銷 開發來台客源
- 維珍老闆布蘭森騎單車出意外 鼻青臉腫
- 精品讀時 首現中文之美
- 李晏榕：討黨產非整肅 是民主化發展
- 嵐莊 1388萬買5大房電梯別墅
- 三年前謀殺女兒後落跑 44歲婦人認了
- 執政100天》國民黨：讓人民四大幻滅 總統府：檢討改進續改革
標題：〈北部〉創新教學 林孟君、章新楓獲師鐸獎
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email