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〈北部〉創新教學 林孟君、章新楓獲師鐸獎

2016-08-27

〔記者許展溢、蔡政珉／苗栗報導〕通霄鎮烏眉國中校長林孟君不停思考如何讓教育和生活結合，竹南鎮竹南國小老師章新楓則為傳承客家歌謠，以顛覆傳統教學方式投身歌唱表演，她們為了引發學生學習興趣，多年來不停思考要如何創新教學，才能帶給孩子更多的可能性，雙雙榮獲今年的教育部「師鐸獎」肯定。

教育當志業 林孟君教學結合生活

「小時候只知道早點幫家裡賺錢，對讀書沒什麼興趣！」林孟君笑說，本來就讀苗栗市私立育民工家幼保科，因家裡經濟較窮困，畢業後就在幼兒園當老師，沒想過進修，只想幫家裡分擔家計。

林孟君如今拿到教育學博士，擔任國中校長，還在國立清華大學、新竹教育大學擔任教育學程講師，求學之路艱辛，卻一一克服，更盡力投入教育志業。

林孟君曾在媒體業打工，發現自己對國文很有興趣，決定進修，卻屢戰屢敗，直到八十年才考上當時的新竹師院二專部，後來在北部高職任教，接觸兒童戲劇，也到實踐大學擔任講師，教導兒童文學。

林孟君說，後來因有孕在身，九十一年回苗栗任教，開始思考如何讓教育和生活結合，不讓學生感到乏味，又能引起學習興趣。曾發想讓學生寫家書給家長，讓孩子告訴他們對家長平時不良駕駛習慣的擔憂，學校也獲金安獎。

搞笑重溝通 章新楓用歌傳承客語

而曾到當年的台北工專土木科報到的章新楓說，當時學費都繳了，後來受到也是老師的母親影響，思考過後，決定還是選擇師專，一路至今三十二年過去，只有滿滿的成就感。

「當老師這麼多年，從沒有挫折感！」章新楓信心滿滿說著，七十三年畢業後先到南庄國小服務，七十七年再到竹南國小帶領音樂班至今，不喜歡拘謹教學方式，喜歡以活潑、搞笑跟學生互動，相處像朋友，與家長隨時保持聯繫。她說，老師一職就像「良心事業」，一言一行都會影響學生。

章新楓說，學生、家長都是她的朋友，傾聽他們的需求，平常建立良性互動，適時調整教學方式，一位「良師」，就是要做好「溝通」。

章新楓為傳承客語，更是投入客家歌唱表演的社團訓練，每天利用晨間時間教唱，還顛覆傳統，導入創意模式，引發學生興趣，接著傾全力教會每個孩子。

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  • 從私立職校畢業在幼兒園照顧幼兒，如今拿博士當國中校長，林孟君獲師鐸獎。（記者蔡政珉攝）

    從私立職校畢業在幼兒園照顧幼兒，如今拿博士當國中校長，林孟君獲師鐸獎。（記者蔡政珉攝）

  • 章新楓喜歡以活潑、搞笑方式跟學生互動，強調老師一職就像「良心事業」，一言一行都會影響學生。（記者許展溢攝）

    章新楓喜歡以活潑、搞笑方式跟學生互動，強調老師一職就像「良心事業」，一言一行都會影響學生。（記者許展溢攝）

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