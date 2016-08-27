〈北部〉「有什麼，關西」 季刊報你知

2016-08-27

〔記者黃美珠／關西報導〕成立即將滿週歲的新竹縣關西鎮藝術小鎮發展協會，最近發行刊物《有什麼，關西》，記錄號稱全國最短中正路的關西石店子老街上各類文創小店的發展動態、當地口袋美食、必賞景點與遊客來文。

關西鎮藝術小鎮發展協會總幹事盧文鈞說，這份季刊首刷五百本，每本銅板價五十元。目前除了關西鎮上的「（口尢）咕麵」店可買得到，全國其他地方則走獨立書店通路販售。

《有什麼，關西》雖然只有薄薄二十頁，內容卻不俗，介紹小鎮近年的文創發展、在地藝術家賴傳莊、協會發動的「關西146生活日」來由及吉祥物「採茶妹」在刊末的「報報」專欄。

封面故事企劃主旨是「有朋自遠方來」，內容由在地的鄉親推薦關西美食和必遊景點口袋名單，展現關西人的好客熱情。

盧文鈞說，為了這個專題，透過臉書社團「關西人」接受鄉親留言推薦，也做實際街訪。調查的人數或許不夠多，但受訪者幾乎都是資深鎮民，代表性不言可喻。

附小陶板 待回娘家拼成畫

在地藝術創作者賴傳莊也提供他創作、裁切成五百小塊的陶板畫，隨刊附贈，讀者們可以撥空把小陶板送回關西石店子娘家，讓它們團圓，他將提供「好康」致謝，昨天首發的訪客是來自新竹市的范碧紜，她和賴傳莊都很驚喜。