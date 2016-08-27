〈北部〉竹縣》開學前童樂 永久公司捐書包、文具
2016-08-27
〔記者廖雪茹／新竹報導〕二十九日就要開學了，美國永久產品公司台灣分公司經民國黨主席徐欣瑩引介，捐贈五百二十二個新書包與文具組給新竹縣四十二所國小，指定幫助弱勢家庭學童。
捐贈活動昨天分別在松林與上館兩所國小舉辦，小朋友拿到新書包好開心，校方代表回贈感謝狀。徐欣瑩勉勵小朋友惜福、感恩，好好充實自己，將來長大能夠回饋社會。
士林電機贊助 安興新生送繪本
新竹縣長邱鏡淳昨天也視察新成立的安興國小，試坐按身高設計的課桌椅，還親送交新校舍的使用執照給校長齊宗豫，指示校方與營建廠商密切配合，注意後續施工安全，減少空氣與噪音污染。校方爭取到士林電機贊助，將贈送繪本給小一新鮮人。
縣府教育處長劉明超說，安興國小招收一年級普通班五班、幼兒園兩班、學前特教巡迴輔導班一班，共計八班。
開學後除了地下室、操場及部份教室暫不開放，其餘區域都可提供師生使用，並以安全圍籬區隔工區與學校活動範圍。
工務處說，安興國小目前工程進度九十三．六四％，超越預定進度，預計十月下旬完工；而東興國中工程進度約七十七％，預計完工日為九月十八日，縣府已要求廠商全力趕工。
竹縣第一所美國學校成立
此外，新竹縣第一所美國學校，昨天也在竹北市高鐵二路成立，校長朱立明說，學校已和世界第二大教育網路、美國國際認證機構Griggs Internatial Academy（簡稱GIA）簽訂合作協議，預定招收一百二十名學生。
校方將提供超過二十個選修課程，十一及十二年級還將開辦大學先修課程，完成國際課程學生，畢業即可擁有該校和美國高中兩張畢業文憑。
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