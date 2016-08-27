〈北部〉竹北高鐵特定區 養生會館又「染黃」

2016-08-27

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北高鐵特定區高樓林立，近來開設不少明亮潔淨的養生會館，但警方發現，部分店家疑似掛羊頭賣狗肉，從事色情交易，恐衍生治安疑慮，掃黃三週已取締十七件、查獲三十多人送辦。

湖口鄉榮光路私娼寮存在數十年，警方列為定期巡查重點場所，對於大多隱藏在休閒養生館的竹北高鐵特定區色情業者，警方三年前曾大力掃蕩，但最近疑似又死灰復燃。

竹北警分局調查，竹北市東區部分休閒養生會館以紓壓按摩為幌子，私下僱用女子從事色情交易。新竹縣警察局長溫枝發為避免養生會館「染黃」，衍生更多治安問題，八月上任後即指示專案查緝。

這些養生館多半租用社區大樓，外觀乾淨舒適，但蒐證不易，警方派員喬裝客人訪查，多次發現有台灣、也有越南等外籍女子裸露身體或穿著清涼，在包廂內幫男客人按摩、猥褻，或進行俗稱半套的打手槍性交易服務，每次收費一到二千元不等。

除了養生館，警方也查獲色情業者透過網路招攬生意，再相約到東區的大樓套房內交易。