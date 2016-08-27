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〈北部〉南寮「瘋抓寶」 女網友披標語 揪撿垃圾

2016-08-27

〔記者王駿杰／新竹報導〕你玩精靈寶可夢，卻是我的噩夢！新竹市南寮漁港每晚都湧入上千玩家瘋抓寶，衍生交通、噪音與垃圾等問題，居民都快「凍未條」了。一名女網友號召玩家到場撿垃圾，還發揮創意，身披有寶可夢圖案的標語看板，獲得好評。

周邊佈滿櫻花樹的南寮漁港，夜夜吸引上千玩家來抓稀有精靈，個個如「喪屍」般盯著手機，為了抓寶，有人甚至跳上漁船、爬上維修中的木橋，警方忙著安排勤務加強取締與勸導。

小吃業者眼見商機，也一窩蜂到南寮擺攤，一名賣烤香腸的攤販說，自從寶可夢捧紅南寮，一天營業額暴增四倍！

但人潮造成垃圾爆增，南寮居民不堪其擾，也累壞清潔人員。

一名女網友二十五日在PTT新竹版PO文說，「本身也是玩家…想盡一點心力…我們的訴求就是希望大家到南寮可以把自己的垃圾帶走…甚至可以帶小垃圾袋來，抓寶之餘撿撿垃圾」，並說「希望這次活動是可以一直持續的…」。

她登高一呼，感動不少鄉民，有人在回文中PO上女網友戴口罩、身披結合寶可夢圖案的標語看板準備撿垃圾的模樣，獲得不少正面回應。

有人說，「可以投到一些新竹的粉絲頁，做好事就是不要怕人知道」，或讚許這是「社會進步力量 」，也有人向她致意，「感謝您善良的力量與行動，讓新竹更美」！

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  • 精靈寶可夢「瘋」潮席捲台灣，新竹南寮漁港每晚都湧入上千名玩家瘋抓寶，導致交通阻塞，製造噪音，留下滿地垃圾。（記者王駿杰攝）

    精靈寶可夢「瘋」潮席捲台灣，新竹南寮漁港每晚都湧入上千名玩家瘋抓寶，導致交通阻塞，製造噪音，留下滿地垃圾。（記者王駿杰攝）

  • 有個女網友在PTT號召寶可夢玩家，到南寮抓寶「垃圾隨手帶、安靜不吵鬧」，有網友拍下她戴口罩、身披標語看板準備撿垃圾的身影，PO在回文中分享。（記者王駿杰翻攝自PTT）

    有個女網友在PTT號召寶可夢玩家，到南寮抓寶「垃圾隨手帶、安靜不吵鬧」，有網友拍下她戴口罩、身披標語看板準備撿垃圾的身影，PO在回文中分享。（記者王駿杰翻攝自PTT）

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