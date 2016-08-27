〈北部〉竹市》護城河改造「跳過網球場」 市民有異見

2016-08-27

破壞整體景觀 爬滿綠藤

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府正在進行護城河親水公園改造計畫，形塑河岸綠帶，鄰近府後街一側的紅土網球場卻跳過未拆除，引發民怨，認為破壞整體規劃與景觀，質疑僅少數球友受惠，形同私人運動場地，出現要求將空間改闢綠地、歸還全體市民共享的聲浪。

有人覺球場少 認不應拆

市府城市行銷處說，護城河親水公園改造計畫加緊進行中，預定十月底完工，府後街網球場是否拆除，經里民會議討論後，正、反意見都有。有人認為使用率低應拆除，把空間納入護城河岸綠地，還給市民使用；但也有人認為新竹市網球場不多，不應拆除。

負責場地維護管理的新竹市立體育場場長謝文龍說，府後街網球場在民國五十二年五月啟用，已有五十三年歷史，開放時間幾乎全年無休，僅農曆春節休四天，每天上午六點到晚間六點開放，雨天不開放。

長者使用居多 暫緩拆除

使用者幾乎都是六十五歲以上退休長者，考量紅土網球場對長輩的膝蓋影響較小，加上拆除與否正、反意見都有，體育場才暫緩拆除。

投訴民眾說，府後街網球場有如大鐵籠，四周爬滿綠藤，看起來像個大怪物，經常鐵門深鎖，只有清晨時段有長者打球，既然使用率低，應把空間還給市民，也有市議員曾在議會定期會總質詢時關切此事，要求市府處理。

建議改闢綠地 市民共享

投訴民眾建議拆除網球場，闢為河岸綠地，納入護城河改造工程整體規劃， 不應該只因為少數人的個別需求，罔顧全體市民可以共享的權益。

謝文龍說，經統計，府後街網球場一○三年開放兩百四十天、有兩萬九千八百三十二人次使用；去年開放兩百二十七天、有兩萬六千四百三十三人次使用，與三民網球場、龍山社區網球場、天公壇網球場及景觀大橋下網球場等市立網球場相比，使用率確實最低。