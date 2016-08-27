〈北部〉竹市》護城河改造「跳過網球場」 市民有異見
破壞整體景觀 爬滿綠藤
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府正在進行護城河親水公園改造計畫，形塑河岸綠帶，鄰近府後街一側的紅土網球場卻跳過未拆除，引發民怨，認為破壞整體規劃與景觀，質疑僅少數球友受惠，形同私人運動場地，出現要求將空間改闢綠地、歸還全體市民共享的聲浪。
有人覺球場少 認不應拆
市府城市行銷處說，護城河親水公園改造計畫加緊進行中，預定十月底完工，府後街網球場是否拆除，經里民會議討論後，正、反意見都有。有人認為使用率低應拆除，把空間納入護城河岸綠地，還給市民使用；但也有人認為新竹市網球場不多，不應拆除。
負責場地維護管理的新竹市立體育場場長謝文龍說，府後街網球場在民國五十二年五月啟用，已有五十三年歷史，開放時間幾乎全年無休，僅農曆春節休四天，每天上午六點到晚間六點開放，雨天不開放。
長者使用居多 暫緩拆除
使用者幾乎都是六十五歲以上退休長者，考量紅土網球場對長輩的膝蓋影響較小，加上拆除與否正、反意見都有，體育場才暫緩拆除。
投訴民眾說，府後街網球場有如大鐵籠，四周爬滿綠藤，看起來像個大怪物，經常鐵門深鎖，只有清晨時段有長者打球，既然使用率低，應把空間還給市民，也有市議員曾在議會定期會總質詢時關切此事，要求市府處理。
建議改闢綠地 市民共享
投訴民眾建議拆除網球場，闢為河岸綠地，納入護城河改造工程整體規劃， 不應該只因為少數人的個別需求，罔顧全體市民可以共享的權益。
謝文龍說，經統計，府後街網球場一○三年開放兩百四十天、有兩萬九千八百三十二人次使用；去年開放兩百二十七天、有兩萬六千四百三十三人次使用，與三民網球場、龍山社區網球場、天公壇網球場及景觀大橋下網球場等市立網球場相比，使用率確實最低。
看更多！請加入自由時報粉絲團
死者母不滿 強調會上訴 宜蘭毒品大盤商簡文龍，去年五月不滿男子陳錦榮疑私吞他的現金、雞血石及毒品約二百萬元，找來陳益俊、黃文棟等人擄走陳並，打電話要陳母籌錢贖人；籌錢未成亂棒將人打死，棄屍在壯圍公墓廢…
- 周美青是「兆豐門神」？ 金溥聰：憑空虛構
- 獨家》雪隧10年牆面滿佈裂縫 通勤民眾心驚驚
- 微小說 不存在的青蛙
- 精品讀時 首現中文之美
- 台北青少年桌球公開賽》長崎美柚3訪台 目標冠軍和珍奶
- 再扯退賽挨罵 謝淑薇刪文改道賀
- 林志祥 挑戰單季10轟
- 邱素貞瑜伽倒閉 團訟受理到月底
- 周董投籃狂電林書豪 萌的咧
- 兆豐銀紐行查帳報告 董事罵到快下班
- 土耳其第3座博斯普魯斯大橋啟用
- 宋芸樺示範保養 可達鴨上身
- 花蓮市長補選今投票 決勝終點戰 藍綠大拚場
- Oh My God踩宗教地雷 玖壹壹滅火切割
- 雙北福地宅價差顯著 平價也有好屋
- LPGA加拿大女子公開賽》第一回合遇雷雨 崔琦拉暫居首
- 162 EAST 忠孝東路門牌 精品小豪宅
- 交戰半世紀 菲政府、共黨協議停火
- 百年兆豐 螺絲全鬆
- 舒米恩入選公視董事 華視4千萬爛帳難追
- 香奈兒麥田芳登 搖曳登台─香榭麗舍大道到兩廳院 20萬株麥穗微風徐徐 金黃閃動 麥香陣陣
- Fed是否升息態度開放 歐股收紅
- 傳奇教頭 陳保泉猝死
- 自由廣場》資安之名 歧視之實
- 觀光局多元行銷 開發來台客源
- 遏止Uber違規營業 政院將重罰、追稅千萬
- 朋友報金喜 陳葦綾反應爆笑
- 孫浩俊脫內褲救柳演錫 「基」情四射
- 27年患7種癌／76歲嬤樂觀抗癌 連過7關
- 課審會學生代表 自辦研習課程拚增能成長
- 財劃法修正下月出爐 減債怠惰祭重罰
- 自由談》美國人送給小英的大禮
- 李晏榕：討黨產非整肅 是民主化發展
- 高山峰半年練成狠腳色
- 再見瓦城國際海報 柯震東好藝術
- 自由廣場》上海部長 台北公安
- 李榮浩台北拚房事 蜜煲楊丞琳靠默契
- 肯亞選手滯留里約 竟住貧民窟
- 打傷急診護理師 一家5口被訴
- 離譜兆豐銀！巴拿馬分行６年前就涉洗錢
標題：〈北部〉竹市》護城河改造「跳過網球場」 市民有異見
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email