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〈北部〉認養30畝田 中原號召12萬校友做公益

2016-08-27

〔記者周敏鴻／中壢報導〕中原大學與「聯米文化基金會」在彰化縣舉辦「農地認養暨弱勢孩童關懷」活動，認養當地三十畝農田，希望號召十二萬名校友一起做善事，讓農民辛苦耕作有穩定收入，也讓偏鄉的弱勢孩童不怕沒飯吃。

「聯米文化基金會」推廣「認養一畝田，快樂做公益」活動，一方面扶持稻農產業，同時也資助偏鄉弱勢兒童，這與中原大學發起的「一個都不能少」公益校友日活動宗旨不謀而合，學校因此邀集校友共同認養三十畝農田。

中原大學副校長李英明表示，近萬名校友在六十週年校慶時返校，展現強大團結力量，希望凝聚這股力量除了回饋母校，更能擴及到社會各角落，收購農民的稻作讓他們有穩定收入，也能將稻米送到偏鄉，照顧弱勢家庭孩童。

李英明說，中原大學師生以往長期協助拉拉山的原住民行銷水蜜桃，也幫助苗栗縣卓蘭鎮雙連社區農民銷售「雙連梨」，希望集結更多校友的愛心，用公益行動回饋社會。

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  • 中原大學與聯米文化基金會舉辦「農地認養暨弱勢孩童關懷」活動。（中原大學提供）

    中原大學與聯米文化基金會舉辦「農地認養暨弱勢孩童關懷」活動。（中原大學提供）

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