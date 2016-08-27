〈北部〉火燒台灣民政府 李承龍10萬交保
2016-08-27
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台灣民政府位於桃園市龜山區的中央總部，今年七月十五日深夜被縱火，門口大理石招牌被砸毀，桃園地檢署昨依放火燒毀現有人所在的建築物未遂、毀損、侵入住宅罪嫌，起訴涉案的前台北市議員李承龍、男子何守為、林立騰及女子邱晉芛，四人移審桃園地院後，法官裁定李承龍十萬元、其他三人各三萬元交保，都限制住居且不得再騷擾台灣民政府。
四人移審法院時，親友在外守候，看到四人步出法庭都趨前擁抱並高喊加油，四人也彼此打氣；對於被羈押一個半月，林立騰說，十分鐘的行為竟查了一個半月，這樣的效率根本是政策性羈押；何守為說，政府相關單位如果有認真處理台灣民政府問題，包括大型違建等，人民就不需要三番兩次討公道，希望政府正視台灣民政府違法問題。
何守為、林立騰在羈押的前三天，曾在看守所絕食抗議羈押不公，何守為在羈押期間面臨父喪，提訊時經檢察官告知，他聲請具保仍被駁回。
起訴書指出，今年七月十五日晚上十點多，李承龍開車搭載邱晉芛，先到台北市民權西路加油站購買汽油並分裝成十二袋，並準備兩把大鐵鎚，直奔台灣民政府中央總部，與何守為及林立騰兩人會合後，李承龍負責引火、林立騰敲毀招牌、何守為持手機錄影、邱晉芛負責網路直播。
李承龍偵訊時供稱，他早就計畫到台灣民政府點火，但沒有跟其他人說，放火是言論自由的表現，買汽油的事，其他人都不知情，他還騙邱女是發電機要用的，放火處通風良好，是台灣民政府的人不懂汽油特性，拿二氧化碳滅火才蔓延開來。
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