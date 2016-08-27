〈北部〉9/9地景藝術節 「永生海」是亮點
2016-08-27
〔記者周敏鴻／新屋報導〕「桃園地景藝術節」九月九日到九月廿五日將於新屋區與八德區兩地登場，卅七件展覽作品已陸續佈展，市長鄭文燦昨天到永安漁港觀賞藝術家林舜龍的作品「永生海」，他表示地景藝術節以「地方覺醒」、「社區風動」、「藝術打樁」為三大主軸，帶動居民對環境的認同與珍惜。
林舜龍的作品「永生海」已完成約五成進度，他在永安漁港南側海邊搭出一座以竹子打造的藝術品，外觀酷似海膽，他說，將把海浪的聲音引進作品內，讓參觀民眾一邊看見天光、一邊聽見海的呢喃，提醒人們珍惜寶貴的海洋資源。
鄭文燦說，今年地景藝術節共有卅七件作品，運用竹子、稻草、鋼材、瓦楞紙或廢棄鐵塔等材質，例如中原大學老師陳宣誠的「島嶼製造溢遊地景」，運用海水、雨水和風力，呈現作品的親水特性；日本藝術家藤井芳則的「DOROBOT」，利用廢棄水塔做成機器人，讓人們思考廢棄物的再生利用。
鄭文燦表示，桃園地景藝術節愈辦愈好，希望與日本的「越後妻有大地藝術祭」、「瀨戶內國際藝術祭」的藝術家互動交流，讓桃園地景藝術節發展成台灣特色。
市府也配合推出三條小旅行路線，分別是「行旅八塊厝」探索八德的埤塘公園、古厝，「憩桃小旅行」走訪楊梅富岡老街體驗客庄農村生活，以及「藝遊新屋」，串連新屋的范姜老屋、永安漁港、綠色隧道等景點，讓遊客順道暢遊。
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