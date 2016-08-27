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〈北部〉整頓廣告招牌 10商圈月底開鍘

2016-08-27

經輔導若未改善 最高罰款廿萬

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市街頭廣告招牌琳琅滿目且大小不一，造成市容紊亂，市府針對台鐵四個車站、交流道周邊共十個商圈廣告招牌進行清查，發現有一萬餘件不符規定，已輔導商家改善，若在八月底前未完成改善將取締開罰，裁罰三千元到二十萬元並逕行拆除。

桃園市街道上廣告招牌林立，款式五花八門且大小不一，讓人眼花撩亂，不少店家擔心自己的廣告招牌被其他店家招牌遮蔽，極盡所能地向外突出懸掛或加裝霓虹燈閃爍，招牌亂象造成市容紊亂與壓迫感。

市府建管處表示，依規定，側懸廣告招牌突出外牆不能超過一．五公尺，若廣告招牌下方是人行道，離地至少需三公尺，若招牌下方是道路，離地更要有四．六公尺距離；正面式廣告招牌突出建築物牆面也不能超過○．五公尺，都必須先取得廣告物許可。

建管處說，針對桃園、中壢、內壢、楊梅四個台鐵車站商圈，與國道一號南崁、中壢、內壢、楊梅交流道，國道二號桃園、大湳交流道，共十處道路兩側商圈廣告招牌進行清查，發現高達一萬餘件違規，其中約五成是完全不合格、另五成是樣式符合標準但未申請廣告物許可。

桃園、中壢車站商圈 優先取締

建管處表示，已由專人進行輔導改善，協助修改廣告招牌樣式至符合規定、協助申請執照，輔導期至八月底，期滿後將先對桃園、中壢兩個火車站商圈取締，不合格就開罰，開罰後仍未改善就實施拆除。

建管處指出，這十處違規件數共有一萬○二一四件，以中壢交流道兩側的民族路二段、環西路二段、環南路最多，有一八四八件；其次是楊梅交流道兩側的中山北路一段、二段，有一八三四件；第三是桃園火車站周邊的大同路、中正路，有一四九五件；第四是南崁交流道兩側的蘆竹區中正路、桃園區經國路，有一三二二件；第五則是中壢火車站周邊的中正路、健行路、元化路，有一一七九件。

第六到第十名分別是，大湳交流道周邊的和平路，有九五三件；內壢火車站周邊的中華路一段、忠孝路，五九七件；楊梅火車站周邊的大成路、校前路，三五二件；桃園交流道兩側大興西路、國際路，三二三件；內壢交流道周邊的中園路，有三一一件。

建管處說，市府訂定廣告招牌自治條例，由市議會審議中，裁罰金額從三千元到二十萬元不等，對於屢勸不聽者，罰款可從三千元、六千元往上倍增，達到遏阻效果。

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  • 桃園市街道上廣告招牌五花八門，有的大、有的小；有些是直的、有些又是橫的，格式不一，令人眼花撩亂。（記者邱奕統攝）

    桃園市街道上廣告招牌五花八門，有的大、有的小；有些是直的、有些又是橫的，格式不一，令人眼花撩亂。（記者邱奕統攝）

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