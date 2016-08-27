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〈中部〉夜摸小堂妹胸部 被判刑1年

2016-08-27

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名未滿18歲的少女，遭住在隔壁的堂兄騷擾猥褻，堂兄三不五時到少女住處摸她胸部和下體，少女因此對人性失去信心、萌生輕生念頭；老師獲悉後報警，共同揪出狼堂兄惡行。

判決書指出，少女堂兄於今年1月間，趁夜摸進少女房間，撫摸其胸部，少女不斷掙扎，堂兄仍不放手。一個月後，堂兄經過少女房間，聽到她在講電話，見門未關妥，又進來摸她的下體和胸部。

歷經兩次猥褻，少女向老師透露「很想自殺」，經老師深入了解，覺得應該揪出堂兄惡行，便向警方報案。

法官表示，刑法第221條第1項規定，「對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交」，被告每次都利用被害人獨處、難以求援的時候侵入對方房間，此行為人雖未使用脅迫、暴力、恐嚇等方法，仍讓被害人處於無助、難以反抗，因此依強制猥褻罪判處1年有期徒刑。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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標題：〈中部〉夜摸小堂妹胸部 被判刑1年


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