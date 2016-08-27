〈中部〉八點檔？ 竹崎鄉長開庭自爆偷吃

2016-08-27

〔記者丁偉杰、蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義地院昨審理竹崎鄉長王焜弘涉嫌買凶殺警案，王表示與被害警員林進忠有十幾年交情，關係不錯，不曾聽聞林員與妻子官珈羽交往，否認與殺警案有關；王更自爆與官女離婚的4個內幕，坦承本身有兩段外遇，「小三」是當鄉代時的女助理、「小四」是林姓女秘書。

因官女多次在林員值班時送消夜，檢察官問王︰「難道沒有認識的員警通風報信？」王回稱︰「個人不喝酒，很少和警方交際應酬，沒幾個警界朋友。」

檢察官再問，官女離婚前後，就跟林員在一起，甚至和王簽署「結婚保障契約書」後，仍與林員藕斷絲連，王知情後難道不生氣？王回應，林已被槍殺身亡，沒有理由再責怪，官女也迷途知返，再追究並沒有意義。

「小三」女助理 「小四」是秘書

法官調查，關於槍手劉瑞堂200萬殺人酬勞來源，王焜弘的表弟黃俊源否認錢是王提供，供稱是親情、恩情及人情因素，擔心劉自認被王「硬拗」，沒有拿到幫王處理台中飯店經營權糾紛的酬金，恐對王不利，才自掏腰包拿錢給劉，王對此事並不知情；王焜弘也稱，他有說要給劉瑞堂錢，但要飯店官司打贏後，才有錢給劉，最後官司沒贏，他認為不需要再給劉酬金。

王焜弘自爆與官女離婚的4個內幕，指他第一段外遇在92年間，擔任鄉代時與女助理，官女獲悉後，他將存摺內800萬元奉送官女及跪求後才獲原諒；第二段外遇對象是林姓女秘書，在他籌建大恩、大德安養院出現資金缺口時，官女不願幫他向銀行貸款，林女則二話不說應允協助，讓他感動不已開始和林女交往，有了半公開的夫妻關係。

王還說，壓倒婚姻的最後一根稻草，則是103年鄉長選舉時，爆發汽車跟監器事件，他到天公廟拜拜擲筊，獲得「應離婚」指示，決定和官女離婚。另是離婚後再度求神問佛，「得知」官在婚姻存續中有多次出軌紀錄，甚至挪用公司資金1500萬元為男方置產；但為了4個孩子，最後仍決定和官復合，並簽定「結婚保障契約書」。