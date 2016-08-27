〈中部〉想念昔日女獄友 偷竊自首想坐牢

2016-08-27

警方：史上最瞎犯案動機

〔記者許國楨／台中報導〕周姓女子到超商偷了一瓶飲料，一飲而盡後自首，警方查證雖屬實，但因實在太不符合經驗法則而詢問緣由；未料，理由竟是周女懷念昔日女獄友，想與她一起生活，才故意偷東西想被關、達成心願。只是周女並非現行犯，最後僅被函送法辦，她竟埋怨「天不從人願」，讓員警直搖頭說：「史上最瞎犯案動機。」

28歲周女於本月10日下午跑到台中市第五分局文昌派出所，表示稍早在北平路上某家超商竊取一瓶飲料，於店內喝完後，攜帶空瓶至該所投案。由於實在太不符合經驗法則，原本仍半信半疑的警員吳岳晉、施柏豪查證後，果然查出周女有多筆竊盜刑案紀錄。

警方隨即到超商查證，經會同超商業者清點損失後，確認有商品遭竊，且經調閱監視器畫面比對、確認周女無誤，只是，「哪有小偷會主動投案？不是為了吃免錢牢飯，就是另有隱情」，警方製作筆錄時，不免好奇詢問周女自首緣由。

未料，周女竟表示，因想念昔日關在一起的台中女監獄友，想與她共同生活，才會到超商偷東西後前往派出所自首，想說可依竊盜現行犯隨案移送後羈押，以達成心願。

但因周女非現行犯，警方訊後依竊盜罪嫌函送法辦，卻遭周女埋怨「天不從人願」，讓臉上已三條線的員警直搖頭說「史上最瞎犯案動機」，連在場的法律扶助基金會律師都不禁莞爾，「想念獄友可經常去監獄辦理會客，何以出此下策？」