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〈中部〉警扮寶可夢訓練師 抄2詐團機房

2016-08-27

設在美濃高級度假民宿

〔記者許國楨／台中報導〕台灣詐騙集團海外頻踢鐵板，兩個詐團為避風頭，「鯊魚返鄉」轉戰回台設詐騙機房，重操舊業，還養了一群流浪狗警戒，增加查緝難度。警方多次偽裝成農夫、旅客，甚至是時下最夯的寶可夢訓練師勘查周遭，還以狗罐頭收買流浪狗、避免打草驚蛇奏效，前天順利攻堅搗破這兩處詐團機房，逮捕23人。

警方指出，33歲男子方冠勝先前派手下到土耳其「受訓」，向台灣詐團取經，卻因為各國陸續傳出台灣詐團被查獲的訊息，急調手下回台自立門戶、設詐騙機房，重操舊業，並以亂槍打鳥的方式向中國地區民眾詐騙；而且為了躲避查緝，於全台各地流竄，不斷變換租屋處所。

刑事局中部打擊犯罪中心偵五隊日前接獲情資，得知該詐團租下月租7萬元的高雄美濃高級度假民宿設置機房，除四周架設監視器監控外界動態，並在機房外養了多隻流浪狗警戒往來人車，藉此增加查緝難度。

警多次偽裝農夫、旅客

警方多次偽裝成農夫、旅客跟監埋伏，甚至還趕上時下最夯的手遊「寶可夢」熱潮，由扮成玩家的女警官喬裝訓練師，先放「薰香」吸引寶貝聚集，再抓寶伺機勘查周遭，還以狗罐頭收買流浪狗，避免打草驚蛇。

同時間，該中心偵六隊也掌握情資，得知31歲男子卓昇先前曾參與台灣詐團在馬來西亞被查獲、遣返回台羈押，交保後因屢傳未到遭通緝，期間繼續吸收手下，藏匿新竹地區，設立詐團機房，每週詐騙所得高達上百萬元。

警方前天見時機成熟，兵分二路同步攻堅，順利搗破這兩處詐團機房，除逮捕方嫌、卓嫌及成員共23人，並起出教戰守則、筆記型電腦、對講機、K毒及贓款19萬多元等贓證物，訊後將全案依詐欺、毒品等罪嫌送辦。

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  • 警方喬裝寶可夢訓練師抓寶伺機勘查周遭。（記者許國楨攝）

    警方喬裝寶可夢訓練師抓寶伺機勘查周遭。（記者許國楨攝）

  • 警方前天同步攻堅破獲兩個詐團機房。（記者許國楨翻攝）

    警方前天同步攻堅破獲兩個詐團機房。（記者許國楨翻攝）

  • 首腦方冠勝與成員被送辦。（記者許國楨攝）

    首腦方冠勝與成員被送辦。（記者許國楨攝）

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