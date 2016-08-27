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〈中部〉待轉區突出危險 位置將退縮

2016-08-27

〔記者陳建志／大里報導〕大里區中興路一段廿六巷巷口，日前發生一起女騎士和公車擦撞後不幸被輾斃的死亡車禍，瑞城里長蔡昭奮批評，廿六巷巷口機車待轉區劃設位置太突出，佔據機慢車道，直行的機車要往內側靠才不會撞到停等的機車；另外原本三線的車道，過了巷口卻縮減成二線，造成原本行駛在最外側的汽車被迫往中線靠，一不小心就會和駛進機慢車道的機車相撞，要求相關單位趕緊修改機車待轉區位置和車道，不要讓悲劇再發生。

市議員張芬郁也說，霧峰中正路和吉峰路口也因機車待轉區劃設突出，造成機車常被想右彎林森路的車輛撞上，經地方反映才塗銷變更地點，希望相關單位記取教訓，全面檢視機車停等區位置是否恰當，不要再製造家庭悲劇。

霧峰分局交通組表示，日前發生在該路口前的死亡車禍，初步看來並非機車待轉區位置不當造成，不過現場勘查後，發現中興路一段廿六巷巷口劃設的機車待轉區確實擋住機車專用道，屬於「不合理道路工程」，影響行車安全，經和公路總局等單位會勘，已經決定將該處機車待轉區退縮到巷口，原本三線道也將取消一個車道，改劃機慢車專用道，讓前後車道連貫。

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  • 大里區中興路一段廿六巷口劃設的機車待轉區位置太突出，嚴重影響行車安全，地方希望趕緊改善。（記者陳建志攝）

    大里區中興路一段廿六巷口劃設的機車待轉區位置太突出，嚴重影響行車安全，地方希望趕緊改善。（記者陳建志攝）

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