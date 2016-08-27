〈中部〉協調近4年 大里中興路電桿下地底定
〔記者陳建志／大里報導〕大里區中興路二段靠近福大路，約有五百公尺長路段電桿還未下地，一○二年進行中興路、大智路立體平面化工程時，就已預留管線，卻因變電箱位置遲未定案無法施工，經立委何欣純和附近三里里長不斷協調，近日終於定案，昨天何欣純和台電向地方簡報，確定三處變電箱都在公共空間，整個工程預計年底前完工，將能改變附近景觀，也能提升用電穩定。
都不愛變電箱 決放公共空間
立委何欣純表示，一○二年進行中興路、大智路立體平面化工程時，就一併推動電桿下地，卻因變電箱位置遲遲無法獲得民眾共識，讓工程無法進行，近四年來和大明、日新、祥興里長與住戶開過無數次協調會，終於在日前確定中興路二段六七一巷到福大路間的變電箱位置。
昨天何欣純邀集台電台中區營業處、日新里長朱福田、大明里長黃顯堂、祥興里長黃春海召開說明會，何欣純表示，電桿下地後不但附近景觀更整齊，也不用再怕颱風將電線吹斷。
朱福田則說，大家都同意電桿下地，但都不希望變電箱在自家門前，才會讓工程拖到現在，強調台電施工一定符合國家標準，且變壓器下地絕對比掛在空中安全，希望大家能支持讓工程順利進行；黃春海則希望市府趕緊確定日新橋到南門橋間的道路是否完成拓寬，讓該路段電桿下地也能趕快推動。
預計年底前完工 同時推路平
大里區公所農建課長何子昇則預告，中興路從國光路一直到南門橋，近日就會陸續進行路平工程，會請建設局配合台電下地工程施工。
台電台中區處設計課長林勝銳表示，整個下地工程從中興路二段六七一巷到福大路，長度約五百公尺，工程經費預估約需一千萬，感謝何欣純立委和里長協調，目前選定台中菸葉廠、大智路和加油站三處公共空間設置變電箱，若施工順利，預計九月底完成管路工程，年底前完成電氣工程，並希望市府推動路平時，能預留電力孔蓋方便工程進行。
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標題：〈中部〉協調近4年 大里中興路電桿下地底定
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