〈中部〉松柏港硬體弱 將花1.7億升級
2016-08-27
〔記者黃鐘山／台中報導〕大甲區松柏港近年聲譽鵲起，但硬體設施不佳，漁民只能席地販售魚貨，立法院副院長蔡其昌持續爭取、市長林佳龍上任後也允諾積極配合下，終於獲得行政院農委會主委曹啟鴻支持，中央與地方將共同斥資一．七億元，建設多功能集貨場與港埠周邊設施。
原名「船頭埔」的松柏港近年在蔡其昌與在地觀光社團合作行銷下，知名度大增，慕名而來的觀光客絡繹不絕，但因硬體設備不佳，漁獲入港後，漁民只能席地販售，漁民擔心影響遊客觀感，多次向蔡其昌反映，希望改善。
蔡其昌多年來持續爭取，林佳龍上任後也允諾將全力配合，蔡其昌特別拜會曹啟鴻，希望中央協助改造松柏港，讓松柏港成為台灣最有特色的觀光漁港。
曹啟鴻除答應全力協助，也表示有機會要到松柏港看看，品嚐當地海鮮。
松柏港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施工程，將建造漁網整補場、漁具放置倉庫、網具吊掛天車、漁筏上架設備等，工程經費一億二千萬元，市府今、明年各編列六千萬元；農委會漁業署則是將投入五千萬進行松柏港周邊景觀工程，打造休閒、釣魚平台。
松柏港原為潮汐港，退潮海水變少，常導致船隻擱淺，加上淤沙嚴重，影響航道，在蔡其昌爭取下，先由水利署執行北側定砂固岸計畫，以砂腸袋擋砂，已大幅改善淤沙問題。
市府海岸資源漁業發展所表示，松柏港是台中市最具發展潛力的二類漁港，內政部去年三月同意將水利用地變更為漁業用地，在辦過三場說明會、納入漁民意見後，目前正辦理細部設計審查，相關工程希望趕在年底前發包。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
助扛家務7歲妹 捐款、物資夠用
人間處處有溫暖，低收入戶七歲陳姓女童（小黛）一肩扛起家務，照料重度視障母親和三個稚齡弟妹的故事，經媒體披露後，善心物資與捐款如雪片般湧入，不到兩天就足敷所需，警方與校方相繼呼籲各界不用再捐了，並感謝大…
網友回應
熱門新聞
- 周美青是「兆豐門神」？ 金溥聰：憑空虛構
- 獨家》雪隧10年牆面滿佈裂縫 通勤民眾心驚驚
- 微小說 不存在的青蛙
- 精品讀時 首現中文之美
- 台北青少年桌球公開賽》長崎美柚3訪台 目標冠軍和珍奶
- 再扯退賽挨罵 謝淑薇刪文改道賀
- 林志祥 挑戰單季10轟
- 邱素貞瑜伽倒閉 團訟受理到月底
- 周董投籃狂電林書豪 萌的咧
- 兆豐銀紐行查帳報告 董事罵到快下班
- 土耳其第3座博斯普魯斯大橋啟用
- 宋芸樺示範保養 可達鴨上身
- 花蓮市長補選今投票 決勝終點戰 藍綠大拚場
- Oh My God踩宗教地雷 玖壹壹滅火切割
- 雙北福地宅價差顯著 平價也有好屋
- LPGA加拿大女子公開賽》第一回合遇雷雨 崔琦拉暫居首
- 162 EAST 忠孝東路門牌 精品小豪宅
- 交戰半世紀 菲政府、共黨協議停火
- 百年兆豐 螺絲全鬆
- 舒米恩入選公視董事 華視4千萬爛帳難追
- 香奈兒麥田芳登 搖曳登台─香榭麗舍大道到兩廳院 20萬株麥穗微風徐徐 金黃閃動 麥香陣陣
- Fed是否升息態度開放 歐股收紅
- 傳奇教頭 陳保泉猝死
- 自由廣場》資安之名 歧視之實
- 觀光局多元行銷 開發來台客源
- 遏止Uber違規營業 政院將重罰、追稅千萬
- 朋友報金喜 陳葦綾反應爆笑
- 孫浩俊脫內褲救柳演錫 「基」情四射
- 27年患7種癌／76歲嬤樂觀抗癌 連過7關
- 課審會學生代表 自辦研習課程拚增能成長
- 財劃法修正下月出爐 減債怠惰祭重罰
- 自由談》美國人送給小英的大禮
- 李晏榕：討黨產非整肅 是民主化發展
- 高山峰半年練成狠腳色
- 再見瓦城國際海報 柯震東好藝術
- 自由廣場》上海部長 台北公安
- 李榮浩台北拚房事 蜜煲楊丞琳靠默契
- 肯亞選手滯留里約 竟住貧民窟
- 打傷急診護理師 一家5口被訴
- 離譜兆豐銀！巴拿馬分行６年前就涉洗錢
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉松柏港硬體弱 將花1.7億升級
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分