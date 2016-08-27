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〈中部〉優化公車站體 明年開放認養

2016-08-27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市優化公車去年上路，各站體因「台中BRT」字樣拆除後留下的坑洞痕跡，交通局已修補完成，並且規劃在明年開放站體認養，引進各方的創意設計，讓優化公車專用道展現新景觀；同時，交通局亦追加五千萬預算，一旦議會通過，可在年底整修專用道的鋪面。

台中市優化公車於去年七月八日上路，原「白海豚車站」依規完成驗收後，交通局便將「台中BRT」字樣拆除，但所留下的坑洞痕跡，引起外界質疑。

交通局日前進行改善，坑洞經過清潔、上底漆、紋理等作業，最後塗上表層漆，才與牆面融為一體，在逐站施工後，全線站體的坑洞已於八月廿日全數修補完成。

交通局目前正規劃開放站體外觀牆面讓民眾、企業團體認養，希望藉此引進多元的創意設計，為台灣大道沿線景觀注入新風貌。

交通局長王義川表示，專用道的站體外觀坑洞修復只是第一階段，下階段將規劃優化公車站體認養機制，例如科博館、弘光科大、靜宜大學、東海大學等各站，都可由各大學藝術相關學系進行認養，並請同學協助進行站體的清潔。

另外，位在新光三越、大遠百或者是金典酒店、SOGO百貨站等飯店或百貨公司站，若要進行商業認養，認養的企業就必須負有清潔的責任；至於其他的站體，交通局研擬邀請藝術家進行創作，至於清潔的工作，則由市府負責。

王義川表示，這些創意設計，在經由交通局委請學者專家審核後，認養公司或單位即可進行車站的整體造型設計，目前正在規劃細節，預計明年可正式開放認養。

此外，備受民眾批評、破損嚴重的專用道藍色鋪面，交通局表示，由於顏色並不符合中央交通相關規定，另一方面也已破損嚴重，因此市府已追加五千萬元預算，將全面進行整修；王義川說，一旦追加預算在市議會通過，優化公車專用道將可在年底前進行整修，屆時可望煥然一新。

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  • 交通局將開放認養優化公車專用道的站體，並且追加預算，若議會通過，可在年底整修專用道的鋪面。（記者蘇金鳳攝）

    交通局將開放認養優化公車專用道的站體，並且追加預算，若議會通過，可在年底整修專用道的鋪面。（記者蘇金鳳攝）

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