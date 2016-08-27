〈中部〉台中文學館開館 毗鄰市場走入日常
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市第五市場飄文學味！台中文學館昨日正式全面開館，因毗鄰第五市場，市長林佳龍指出，台中文學館的成立，象徵文學不是高高在上的殿堂，而能走入庶民日常生活，將成為台中文學發展軌跡的新地標。
原為日治警察宿舍 設6館舍
位於西區樂群街的台中文學館，前身原為日治時期的警察宿舍群，採獨棟獨院格局，原本地方爭取改建停車場，經當地包括時任市議員黃國書等人搶救成功，市府於九十八年登錄為歷史建築，九十九年配合文化資產活化再利用設立台中文學館。
文化局指出，台中文學館去年四月完成建物外觀修繕並開放文學公園，日前台中文學館六棟館舍包括常設展區、主題展區、研習講堂、兒童文學區、主題餐飲區及行政區工程完工，昨正式全面開館。
開館儀式邀請民謠大師陳明章現場獻唱「望春風」等，不少文人共襄盛舉，更有包括蘇紹連、康原等八位作家坐鎮的文學市集，讓作家與讀者第一類接觸，行銷文學。
林佳龍說，台中文學館從原來即將廢棄拆除的警察宿舍予以保留、活化再利用，除了是文化新地標外，尤其坐落在柳川、第五市場旁，讓文學融入庶民日常生活的一部分，讓人享受屬於文化城的生活氛圍。
本身是詩人的文化局長王志誠也說，台中文學館外面就是有知名美食紅茶、蚵仔麵線的第五市場，象徵文學走入市民的生活。
已是立委的黃國書指出，台中既是文化城，不能沒有台中文學館，即使不是高大建築，但台中文學館從原本的廢墟變身為具有文學深度的場館，是歷史建築再利用的絕佳典範。
文化局表示，台中文學館開館後，包括在常設一館設置「文心飛瀑」、「文學珍珠」等互動裝置，介紹台中文學家及台中文學發展概況；常設二館呈現台中市文學地圖，主題展區首場展覽安排普羅作家楊逵特展。
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