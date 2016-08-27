〈中部〉國四豐潭段環評 民團、國工局交鋒
〔記者李忠憲／台中報導〕國道四號豐原潭子延伸段昨日舉辦豐原場公聽會，公民團體及律師前往抗議，質疑該工程要開挖公老坪隧道，竟穿越二條活斷層，還用舊環評「護航」變更後的新路線，是「最離譜的環評報告」，有偽造文書之嫌；國道新建工程局則回應指控不實，變更路線後的環評都有更新。雙方各執一詞。
民團：變更路線用舊環評
昨日下午，國道四號豐原潭子延伸段工程在豐原區公所舉辦公聽會，公民團體近百人到場，拉起「穿越斷層 規避環差」等白布條抗議，現場除有台中公民會館創辦人傅東森外，還有環保律師柯劭臻等人到場力挺。
傅東森表示，國四豐潭段總共穿越二條活斷層，在公老坪開挖三段隧道，全長只有十．九公里要價二六六億元，平均一公里廿四億；反觀難度高的雪山隧道，全長十二．九公里，造價二六○億。豐潭段要徵收五十一．六公頃私人土地，剷平卅二公頃良田，不只成千住民被迫遷居，還影響上萬野生動物，只為節省十分鐘路程。他反問台中市長林佳龍，是否支持豐原公老坪打隧道？
柯劭臻更以「這是我見過最離譜、最離譜的環評報告！」來批判豐潭段環評，她表示，國四延伸環線從豐原大坑段變更為豐原潭子段後，國工局貪圖便利，僅以變更工程名稱為由，一○一年補做環境影響評估，內容引用九十七及九十九年舊資料，「掛羊頭賣狗肉」，重新送審竟闖關成功，隔年就通過環評，有偽造文書之嫌。
國工局：有依法補充調查
國工局也拿出一○二年九月的豐潭段環境影響說明書反駁，規劃組長陳宏仁表示，替代路線變動後都有依法補充環境調查；路線經過斷層帶會設計橋樑通過，對於地質敏感區，也有詳盡的安全監測計畫。
台中市政府表示，該案屬國家重大交通建設計畫，對於路線規劃，主辦的國工局歷經十六年的路線勘選及檢討審核，國道四號延伸工程是大台中外環線完整串連的「最後一哩路」，期盼中央與地方共同努力，為大台中建構更完善的路網。
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標題：〈中部〉國四豐潭段環評 民團、國工局交鋒
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