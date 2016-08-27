〈中部〉《從山難國賠看登山安全系列報導五之五 》登山不逞強 教育要扎根

2016-08-27

記者劉濱銓、陳鳳麗／專題報導

「要有登山的體力，也要有下撤的勇氣」，是登山界廣為流傳的名言；不幸發生山難的大學生張博崴的媽媽杜麗芳也說，「我心中沒有山，我心中有我家！」，所傳達的都是正確登山與山域避險觀念，也因此山域主管機關常以「山永遠都在」呼籲山友，切勿冒險逞強。

台灣山域面積佔國土約七成，惟登山教育相當缺乏，尤以學校教育為甚，導致人們不夠認識山林，加上外界長期指責山難意外，使得國人變得害怕山林，甚至視其為洪水猛獸，認為只要不接近就不會出事。畫地自限，對擁有珍貴山林資源的台灣人而言，顯得相當諷刺。

循序漸進 向大自然學習

然而，近年也有學校透過校內社團，以循序漸進課程引導學生認識山林，如國立水里商工「玉山研究社」，該社團以鍛鍊學生爬玉山為宗旨，特別的是，教育登山時都不說「攻頂」，而是以敬山角度向大自然學習，每年近二百名學生得經歷水沙漣古道、集集大山、合歡山的考驗，最終遴選出廿多名合適者，才有機會登上玉山圓夢。

身體不適 適時撤退保命

對照現今不少人爬山多是慕名而至，但對體能可否應付高山環境卻缺乏評估，甚至以輕鬆休閒的態度面對，都是非常危險的，資深嚮導就說，對初登高山者，都會加強指導呼吸與步伐間的協調性，若有成員身體不適，就會立即要求折返，適時撤退才是山域保命之道。

針對登山自治條例，博崴媽媽杜麗芳認為人們慣於排斥管制，防範山難效果恐有限，追本溯源是從教育做起，且該從幼兒園就扎根，政府則應將面山教育納入課綱，仿效新加坡將廢棄軍營改成面山教育訓練中心，讓社會人士也能學習登山知識與技巧。

開辦課程 傳授山域知識

而為更積極解決面山教育的不足，也可結合登山協會、登山社，以鼓勵或補助方式開辦課程，讓多數要登山的民眾，可透過媒介管道認識正確山域知識；至於國家公園等主管機關，則應擴大民間參與，如與學校合作深化山林學習，增加實際接觸機會，破除對山域的刻板印象。

女登山家江秀真則很感慨台灣民眾以「郊遊」心態登高山，輕忽高山的危險性，她認為，這是台灣一直沒有從小落實山野教育所致，不了解山域、水域環境特色，沒有做過山野的訓練，因此建議山野教育應從國小就展開，每個人從小學開始學習訓練，面對山、面對溪流大海，就不致害怕或無知到陷入危險。

親近山林 並非一味征服

峰巒綿延的多山環境是台灣寶貴資產，不應被視為禍源，如何由下而上建立正確觀念，從學校教育、社會教育著手，配合完善合理的規範，最重要的是民眾要有健康的心態，登山是為了親近山林，而非一味征服、超越顛峰，體認「放棄與撤退」的重要性，才能遠離危險，自在親近山林。