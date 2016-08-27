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〈中部〉九月四日泳渡日月潭 20718人挑戰

2016-08-27

〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕第三十四屆日月潭萬人泳渡嘉年華活動，即將在九月四日舉行，今年有二萬零七一八人，比去年多出三二七人，南投縣府要求承辦的埔里四季早泳會回饋地方，除負擔活動設施費和工作人員便當外，結餘款須部分回饋給南投縣體育會。

日月潭萬人泳渡嘉年華活動，昨日在縣府由縣長林明溱等人，共同掀開遮住參加人數的紅布條，正式宣布今年參加人數為二萬零七一八人，比去年多了三二七人，其中有一七○名身心障礙泳士，而廿四日剛單攻爬完玉山的前總統馬英九，也在報名選手之行列中。

九月三日將先舉辦第二屆日月潭公開水域泳游泳錦標賽和泳渡挑戰，九十人參加錦標賽，八百多人參加挑戰，選手將游五百公尺的捷式，主辦單位將爭取錦標賽，繼中國浙江千島湖、香港維多利亞港，成為國際泳總世界公開水域游泳認可賽事。

萬人泳渡嘉年華活動，每名選手報名費是八百元，承辦的埔里四季早泳會將有千萬元以上的報名費收入，縣府從去年起要求該會回饋地方，四季早泳會去年負擔出勤工作人員的費用和便當，作為回饋。

結餘款將回饋縣體育會

副縣長陳正昇表示，今年經協商後，四季早泳會除將負責道路三角椎、浮筒平台等設施，並要負擔衛生、醫療等人員的便當等費用。而在活動結束後，若有結餘款則要有部分回饋給南投縣體育會。

另九月三、四日活動期間，縣府管制遙控無人機進入泳渡範圍，如有拍攝需求者，須在本月底前向日管處申請。

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  • 第三十四屆日月潭萬人泳渡嘉年華，由縣長林明溱宣布人數有二萬零七一八人。（記者陳鳳麗攝）

    第三十四屆日月潭萬人泳渡嘉年華，由縣長林明溱宣布人數有二萬零七一八人。（記者陳鳳麗攝）

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