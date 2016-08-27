〈中部〉3年砸500萬 他讓龍舟賽站上國際

2016-08-27

黃世州傻瓜精神圓夢

〔記者劉曉欣／鹿港報導〕國際競技龍舟賽能夠連續四年在福鹿溪登場，最大推手就是今年活動大會的主委黃世州，三年多來，他已花了五百萬元舉辦國際競技龍舟賽，用傻瓜精神來圓夢！

黃世州原本在鹿港高中教體育，他說，自己跟「龍舟」非常有緣，八十二年他和老婆就是在「龍舟婚禮」結婚的，後來帶領體育選手，又在福鹿溪練西式划船，每到端午就組隊參加龍舟賽。

看到學生畢業後沒有工作，少子化連體育老師都很難找，他又創立鰻魚飯餐館，送學生到日本學習，幫助學生就業。

後來因為帶學生出國比賽競技龍舟，拿下耀眼的成績，才發現國內對競技龍舟不熱中，乾脆自己舉辦台灣國際競技龍舟比賽，因募款不易，都要自掏腰包補足比賽款項，三年來付出五百萬元，就是要讓「台灣」兩字在國際賽出名。

黃世州說，他從小在福鹿溪畔看龍舟賽，對福鹿溪或是龍舟都有很深的感情，雖然國際賽事以競技龍舟為主角，但他認為「福鹿溪」是唯一選擇，就像他十幾年前帶著學生在福鹿溪划西式划船被認為「傻瓜」，但他用傻瓜精神，終於打出福鹿溪的競技龍舟夢！