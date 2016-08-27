〈中部〉台灣國際競技龍舟賽 今福鹿溪登場

2016-08-27

〔記者劉曉欣／鹿港報導〕以台灣為名的「台灣國際競技龍舟錦標賽」，今、明兩天將在鹿港福鹿溪盛大登場！

194隊參賽 縣長點睛

第四年登場的「台灣國際競技龍舟錦標賽」，昨天由縣長魏明谷、中華民國龍舟協會理事長陳明雄等人為競技龍舟點睛，祈祝比賽平安順利。今年共有國內外五十五個團體，組成一九四隊參加，共有來自香港、新加坡、日本、中國、菲律賓、澳門、馬來西亞及泰國等國際隊伍。

魏明谷強調，去年端午龍舟賽由吉安水道重返福鹿溪，今年則啟動夜間划龍舟，重現岸邊加油觀賽熱潮，「台灣國際競技龍舟錦標賽」接棒在福鹿溪舉行，未來將爭取在員林、鹿港進行污水下水道工程，讓生活廢水不會再直接排進福鹿溪，徹底改善福鹿溪的水質。

大會活動總幹事張灶生指出，與傳統龍舟不同，競技龍舟必須符合國際規格，競技龍舟有大、小兩種規格，競技大龍舟的龍舌上還有龍珠，競技小龍舟就和傳統龍舟一樣「沒有龍珠」。

張灶生強調，競技龍舟有傳統龍舟的精神，但材質、造型不同，傳統龍舟是木頭打造，重量較重，每艘龍舟重量誤差值較大；競技龍舟以玻璃纖維打造，重量較輕，每艘重量誤差值微乎其微；傳統龍舟的船槳是木造，競技龍舟船槳則是碳纖維打造，重量也比較輕。

不設奪標手 比賽規則明確

比賽規則部分，張灶生說，最大不同在於傳統龍舟有奪標手，以奪標決勝負；但競技龍舟沒有奪標，比賽勝負導入「紅外線」科技定高下，以龍頭先到終點者獲勝。

另外，傳統龍舟幾乎是各地自訂規則，有十六人或是十八人制比賽，連比賽距離也是各地依場地自訂；競技龍舟賽規定都是明確的，競技大龍舟是二十二人，競技小龍舟是十二人，分二百與五百公尺組。