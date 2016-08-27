〈中部〉台灣國際競技龍舟賽 今福鹿溪登場
〔記者劉曉欣／鹿港報導〕以台灣為名的「台灣國際競技龍舟錦標賽」，今、明兩天將在鹿港福鹿溪盛大登場！
194隊參賽 縣長點睛
第四年登場的「台灣國際競技龍舟錦標賽」，昨天由縣長魏明谷、中華民國龍舟協會理事長陳明雄等人為競技龍舟點睛，祈祝比賽平安順利。今年共有國內外五十五個團體，組成一九四隊參加，共有來自香港、新加坡、日本、中國、菲律賓、澳門、馬來西亞及泰國等國際隊伍。
魏明谷強調，去年端午龍舟賽由吉安水道重返福鹿溪，今年則啟動夜間划龍舟，重現岸邊加油觀賽熱潮，「台灣國際競技龍舟錦標賽」接棒在福鹿溪舉行，未來將爭取在員林、鹿港進行污水下水道工程，讓生活廢水不會再直接排進福鹿溪，徹底改善福鹿溪的水質。
大會活動總幹事張灶生指出，與傳統龍舟不同，競技龍舟必須符合國際規格，競技龍舟有大、小兩種規格，競技大龍舟的龍舌上還有龍珠，競技小龍舟就和傳統龍舟一樣「沒有龍珠」。
張灶生強調，競技龍舟有傳統龍舟的精神，但材質、造型不同，傳統龍舟是木頭打造，重量較重，每艘龍舟重量誤差值較大；競技龍舟以玻璃纖維打造，重量較輕，每艘重量誤差值微乎其微；傳統龍舟的船槳是木造，競技龍舟船槳則是碳纖維打造，重量也比較輕。
不設奪標手 比賽規則明確
比賽規則部分，張灶生說，最大不同在於傳統龍舟有奪標手，以奪標決勝負；但競技龍舟沒有奪標，比賽勝負導入「紅外線」科技定高下，以龍頭先到終點者獲勝。
另外，傳統龍舟幾乎是各地自訂規則，有十六人或是十八人制比賽，連比賽距離也是各地依場地自訂；競技龍舟賽規定都是明確的，競技大龍舟是二十二人，競技小龍舟是十二人，分二百與五百公尺組。
看更多！請加入自由時報粉絲團
大里區中興路一段廿六巷巷口，日前發生一起女騎士和公車擦撞後不幸被輾斃的死亡車禍，瑞城里長蔡昭奮批評，廿六巷巷口機車待轉區劃設位置太突出，佔據…
- 高雄三民二分局長涉貪 今晨裁定收押禁見
- 獨家》雪隧10年牆面滿佈裂縫 通勤民眾心驚驚
- 交戰半世紀 菲政府、共黨協議停火
- 重傷休養半年吃老本 「蛋黃哥」求年底有尾牙可接
- 圍棋女子最強戰 黑嘉嘉衛冕
- Fed主席：美升息挔據 近期已強化
- MLB Live》皇家6：3紅襪 王建民連休2場
- 自由廣場》如何幫勞工爭取更大的福利？
- 肯亞選手滯留里約 竟住貧民窟
- 王瑞慧出任長庚董座 王文淵會議中這麼做讓人意外...
- 東京奧運正名「台灣」出賽 日本達5萬連署！
- 測試符合國際標準 BB槍達人喊冤
- NBA》禪師好後悔 當年與小牛交易錯過他
- 周渝民《S風暴》首度使壞 古天樂張智霖鬥智鬥勇
- 愛惜羽毛沒當小三? 法官不信D奶模
- 申請口蹄疫區除名 提前9月再送審
- LPGA加拿大女子公開賽》第一回合遇雷雨 崔琦拉暫居首
- Fed是否升息態度開放 歐股收紅
- BIGBANG勝利極樂夜店 黏熱舞妹喇舌
- 德甲》開幕戰殺紅眼 拜仁慕尼黑6球大勝文達不萊梅
- 以台灣之名參加2020東奧 連署將破5萬
- 紐黑文女網賽》扳倒頭號種子 莊佳容連2年爭冠
- 甲子園熱血 羅力激發洪荒之力
- 三線一星分局長涉貪 警署長震怒
- 嚴泰雄斥性侵誣告 重擊孕妻身心
- 美升息 葉倫︰近幾個月內機率增
- MLB》牛棚連41.1局無失分 皇家近12場11勝
- 感覺紀事簿 海
- 林志祥 挑戰單季10轟
- MLB》與拉克羅伊一起被交易 遊騎兵投手酒駕遭逮
- 自由廣場》〈李筱峰專欄〉小英總統的「百日維新」？
- ELVA慶生嗑小鮮肉 小13歲新歡刷新柯震東紀錄
- 徵召駭客打漢光演習 可望成常態
- 觀光局多元行銷 開發來台客源
- 維珍老闆布蘭森騎單車出意外 鼻青臉腫
- 精品讀時 首現中文之美
- 李晏榕：討黨產非整肅 是民主化發展
- 嵐莊 1388萬買5大房電梯別墅
- 三年前謀殺女兒後落跑 44歲婦人認了
- 執政100天》國民黨：讓人民四大幻滅 總統府：檢討改進續改革
標題：〈中部〉台灣國際競技龍舟賽 今福鹿溪登場
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email