〈中部〉4校新生總量管制 大成國小轉介67人

2016-08-27

〔記者張聰秋／彰化報導〕國中小快開學了，儘管少子化衝擊，全國新生入學人數大減，但據教育處統計，縣內仍有四所國小在新學期實施新生入學人數總量管制，入學人數超過縣府核定的班級數，就不能再擴增班級數，無法超收。

四所國小分別是彰化市南郭國小和大成國小、和美鎮和仁國小、溪湖鎮湖北國小。其中，大成國小連續八年實施總量管制，校方今年為了控管新生班級人數六班為限，新生報到人數超出六十七人，全部「往外推」轉介到鄰近學校就讀，沒有招生不足的困擾，讓周邊學校稱羡。

南郭招收14班最多 共406人

教育處長林明裕指出，少子化現象，教學資源需平均分配，會被要求需實施總量管制的學校，原因大都是普通教室不足，加上，在不補助增建新教室政策下，如果學校普通教室已用滿，甚至用到自然科教室作為普通教室，教育處會要求學校控管新生招生總數和班級數，如果普通教室還夠用，該處會解除總量控管，去年、前年還有國中實施總量控管，但今年國中全部「解禁」。

據教育處統計，國小班級數每班上限廿九人，前述新生人數總量管制的學校，各校招收班級數以南郭招收十四班最多，其次是大成六班，和仁和湖北各五班，這些學校學區四周不乏新興社區，校齡「年輕」，在市區是新型學校，校舍新穎、特色教學小班制、教學有口碑，受到家長青睞。

南郭國小校長馮幼中說，普通教室不夠，已用到自然科教室，校方希望讓自然科教室回歸使用，今年新生人數剛好與總量管制人數相同，共四○六人、十四班。

大成連8年管制 和仁轉介4生

大成國小指出，九十八年起年年實施總量管制，全校總班級數控管在卅八班，近年作法都是「畢業幾班、新生就收幾班」。和仁國小表示，實施總量管制後，全校總班級數仍有卅二班，今年招收五班，有四個學生轉介出去。湖北國小表示，總班級數需控管在卅個班，每年級五班為限，今年五班、共招收一百四十五名新生。

陳姓家長說，大學校學習競爭、小學校「小而美」，各有優缺點，她希望孩子不要有太大的學習壓力。吳姓家長也說，新型、小校在家長眼中，是時下熱門的實驗型學校，教室空間固定，學生待在教室時間長，實施總量管制控管班級人數，避免教室擠太多人，產生壓迫感，有其必要性。