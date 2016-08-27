〈中部〉雲林溪掀蓋將動工 14戶盼暫緩拆

2016-08-27

〔記者林國賢／斗六報導〕「雲林溪掀蓋」計畫年底動工，府前街河段有十四戶面臨住家被拆除、面臨無處棲身困境，要求縣府暫緩拆遷，協助他們找到安身立命之所。

管姓住戶指出，他們住家雖立於公有地，但已住了五、六十年以上，且在九十八年以前都有繳交租金，是合法承租戶，市公所七年前在未知會屋主情況下，把土地管理權轉移給縣府，今年七月又口頭告知他們必須在十一月搬離，毫無居住正義可言。

斗六市市民代表沈珍治表示，這十四戶五十多名居民大多是經濟弱勢的民眾，有些住戶根本無力到外面租房子，恐怕會衍生嚴重社會問題，且住戶居住至少有二代以上，叫他們何去何從。

住戶王治鈞表示，他目前待業中，有二個唸幼兒園小孩，根本無力到外面租房子，失去這個棲身處，就要流落街頭；另有住戶表示，家中現在有二人住院中，有沒有這片家園，就流離失所。

縣議員李建昇表示，政府推動建設，必須兼顧民眾居住正義，他要求縣府檢討計畫內容，能夠不拆居民房子就不要拆，須協助居民取得相關證明資料，從優、從寬予以補償，在與居民取得共識前，應暫緩拆遷。

縣府水利處長許宏博表示，雲林溪掀蓋計畫年底前動工，針對居民訴求，會邀請相關局處討論，在合法合理下，給予居民最大的協助。