〈中部〉雲林溪掀蓋將動工 14戶盼暫緩拆
2016-08-27
〔記者林國賢／斗六報導〕「雲林溪掀蓋」計畫年底動工，府前街河段有十四戶面臨住家被拆除、面臨無處棲身困境，要求縣府暫緩拆遷，協助他們找到安身立命之所。
管姓住戶指出，他們住家雖立於公有地，但已住了五、六十年以上，且在九十八年以前都有繳交租金，是合法承租戶，市公所七年前在未知會屋主情況下，把土地管理權轉移給縣府，今年七月又口頭告知他們必須在十一月搬離，毫無居住正義可言。
斗六市市民代表沈珍治表示，這十四戶五十多名居民大多是經濟弱勢的民眾，有些住戶根本無力到外面租房子，恐怕會衍生嚴重社會問題，且住戶居住至少有二代以上，叫他們何去何從。
住戶王治鈞表示，他目前待業中，有二個唸幼兒園小孩，根本無力到外面租房子，失去這個棲身處，就要流落街頭；另有住戶表示，家中現在有二人住院中，有沒有這片家園，就流離失所。
縣議員李建昇表示，政府推動建設，必須兼顧民眾居住正義，他要求縣府檢討計畫內容，能夠不拆居民房子就不要拆，須協助居民取得相關證明資料，從優、從寬予以補償，在與居民取得共識前，應暫緩拆遷。
縣府水利處長許宏博表示，雲林溪掀蓋計畫年底前動工，針對居民訴求，會邀請相關局處討論，在合法合理下，給予居民最大的協助。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
助扛家務7歲妹 捐款、物資夠用
人間處處有溫暖，低收入戶七歲陳姓女童（小黛）一肩扛起家務，照料重度視障母親和三個稚齡弟妹的故事，經媒體披露後，善心物資與捐款如雪片般湧入，不到兩天就足敷所需，警方與校方相繼呼籲各界不用再捐了，並感謝大…
網友回應
熱門新聞
- 周美青是「兆豐門神」？ 金溥聰：憑空虛構
- 獨家》雪隧10年牆面滿佈裂縫 通勤民眾心驚驚
- 微小說 不存在的青蛙
- 精品讀時 首現中文之美
- 台北青少年桌球公開賽》長崎美柚3訪台 目標冠軍和珍奶
- 再扯退賽挨罵 謝淑薇刪文改道賀
- 林志祥 挑戰單季10轟
- 邱素貞瑜伽倒閉 團訟受理到月底
- 周董投籃狂電林書豪 萌的咧
- 兆豐銀紐行查帳報告 董事罵到快下班
- 土耳其第3座博斯普魯斯大橋啟用
- 宋芸樺示範保養 可達鴨上身
- 花蓮市長補選今投票 決勝終點戰 藍綠大拚場
- Oh My God踩宗教地雷 玖壹壹滅火切割
- 雙北福地宅價差顯著 平價也有好屋
- LPGA加拿大女子公開賽》第一回合遇雷雨 崔琦拉暫居首
- 162 EAST 忠孝東路門牌 精品小豪宅
- 交戰半世紀 菲政府、共黨協議停火
- 百年兆豐 螺絲全鬆
- 舒米恩入選公視董事 華視4千萬爛帳難追
- 香奈兒麥田芳登 搖曳登台─香榭麗舍大道到兩廳院 20萬株麥穗微風徐徐 金黃閃動 麥香陣陣
- Fed是否升息態度開放 歐股收紅
- 傳奇教頭 陳保泉猝死
- 自由廣場》資安之名 歧視之實
- 觀光局多元行銷 開發來台客源
- 遏止Uber違規營業 政院將重罰、追稅千萬
- 朋友報金喜 陳葦綾反應爆笑
- 孫浩俊脫內褲救柳演錫 「基」情四射
- 27年患7種癌／76歲嬤樂觀抗癌 連過7關
- 課審會學生代表 自辦研習課程拚增能成長
- 財劃法修正下月出爐 減債怠惰祭重罰
- 自由談》美國人送給小英的大禮
- 李晏榕：討黨產非整肅 是民主化發展
- 高山峰半年練成狠腳色
- 再見瓦城國際海報 柯震東好藝術
- 自由廣場》上海部長 台北公安
- 李榮浩台北拚房事 蜜煲楊丞琳靠默契
- 肯亞選手滯留里約 竟住貧民窟
- 打傷急診護理師 一家5口被訴
- 離譜兆豐銀！巴拿馬分行６年前就涉洗錢
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉雲林溪掀蓋將動工 14戶盼暫緩拆
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分