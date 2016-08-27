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〈中部〉助扛家務7歲妹 捐款、物資夠用

2016-08-27

〔記者蔡宗勳／太保報導〕人間處處有溫暖，低收入戶七歲陳姓女童（小黛）一肩扛起家務，照料重度視障母親和三個稚齡弟妹的故事，經媒體披露後，善心物資與捐款如雪片般湧入，不到兩天就足敷所需，警方與校方相繼呼籲各界不用再捐了，並感謝大家的熱情捐獻。

許多善心人士看到報導，紛紛匯款或捐助物資，太保分駐所代收不少民生用品，前天送到陳家，發現物資已經爆量，陳家也請警方代為感謝，並請不用再送東西。

另，太保國小教育儲蓄戶指定給陳姓女童捐款也源源不絕，校長連國欽表示，校方評估已夠陳童教育之用，不需再捐助。

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助扛家務7歲妹 捐款、物資夠用

人間處處有溫暖，低收入戶七歲陳姓女童（小黛）一肩扛起家務，照料重度視障母親和三個稚齡弟妹的故事，經媒體披露後，善心物資與捐款如雪片般湧入，不到兩天就足敷所需，警方與校方相繼呼籲各界不用再捐了，並感謝大…

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