〈中部〉身障機構秋節禮盒 縣、市府行銷

2016-08-27

〔記者曾迺強、丁偉杰／嘉義報導〕中秋送禮做愛心！嘉義縣、市政府昨天分別舉辦身障機構秋節禮盒行銷會，希望社會各界獻愛心，踴躍認購身障朋友製作的月餅禮盒。

市府舉辦的促銷活動，腦麻協會現場展示今年新商品「月餅蛋糕」，希望帶給顧客全新感受，再耕園咖啡庇護工場學員亮出禮盒實品照，再由嘉愛啟智發展中心及腦性麻痺協會孩子戴上蛋捲帽，大跳妖怪手錶舞，炒熱氣氛奏效，各界認購禮盒達二千八百餘盒，總銷售額衝上近百萬元。

縣府則邀請身障學員表演打擊樂，並舉辦可愛玩偶尋寶活動協助銷售，縣府張花冠更化身「超級Sales」，推薦身障者聯合會的阿里山高山茶禮盒、精神康扶之友協會Q餅禮盒及土鳳梨酥，以及若竹兒智能發展中心的手工餅乾、土鳳梨酥禮盒。

若竹兒智能發展中心創辦人林朋輝說，自家月餅禮盒五年來未曾漲價，一袋三十公斤糖粉本月價格較上月漲兩成，都自行吸收成本，因食物有保存期限，採接單生產，目前接單量只有去年三分之一，「不怕量大，只怕沒單」，期待民眾多選購。