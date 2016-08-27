| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄三民二分局長涉貪 今晨裁定收押禁見
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉身障機構秋節禮盒 縣、市府行銷

2016-08-27

〔記者曾迺強、丁偉杰／嘉義報導〕中秋送禮做愛心！嘉義縣、市政府昨天分別舉辦身障機構秋節禮盒行銷會，希望社會各界獻愛心，踴躍認購身障朋友製作的月餅禮盒。

市府舉辦的促銷活動，腦麻協會現場展示今年新商品「月餅蛋糕」，希望帶給顧客全新感受，再耕園咖啡庇護工場學員亮出禮盒實品照，再由嘉愛啟智發展中心及腦性麻痺協會孩子戴上蛋捲帽，大跳妖怪手錶舞，炒熱氣氛奏效，各界認購禮盒達二千八百餘盒，總銷售額衝上近百萬元。

縣府則邀請身障學員表演打擊樂，並舉辦可愛玩偶尋寶活動協助銷售，縣府張花冠更化身「超級Sales」，推薦身障者聯合會的阿里山高山茶禮盒、精神康扶之友協會Q餅禮盒及土鳳梨酥，以及若竹兒智能發展中心的手工餅乾、土鳳梨酥禮盒。

若竹兒智能發展中心創辦人林朋輝說，自家月餅禮盒五年來未曾漲價，一袋三十公斤糖粉本月價格較上月漲兩成，都自行吸收成本，因食物有保存期限，採接單生產，目前接單量只有去年三分之一，「不怕量大，只怕沒單」，期待民眾多選購。

廣告
  • 嘉義市政府昨天為身障機構舉辦秋節禮盒促銷活動。（記者丁偉杰攝）

    嘉義市政府昨天為身障機構舉辦秋節禮盒促銷活動。（記者丁偉杰攝）

  • 嘉義縣政府邀請身障學員表演打擊樂，並舉辦可愛玩偶尋寶活動，協助銷售中秋伴手禮盒。（記者曾迺強攝）

    嘉義縣政府邀請身障學員表演打擊樂，並舉辦可愛玩偶尋寶活動，協助銷售中秋伴手禮盒。（記者曾迺強攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
助扛家務7歲妹 捐款、物資夠用

人間處處有溫暖，低收入戶七歲陳姓女童（小黛）一肩扛起家務，照料重度視障母親和三個稚齡弟妹的故事，經媒體披露後，善心物資與捐款如雪片般湧入，不到兩天就足敷所需，警方與校方相繼呼籲各界不用再捐了，並感謝大…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
烤雞枕頭PIZZA
超可愛‧貓肉球甜湯
變身烘豆達人
鐵衣架妙用多
轉寄

標題：〈中部〉身障機構秋節禮盒 縣、市府行銷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月27日‧星期六‧丙申年七月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.