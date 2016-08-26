〈南部〉推西拉雅人文 口埤實小備妥族語教材

2016-08-26

〔記者吳俊鋒／新化報導〕暑假進入尾聲，全台唯一主打西拉雅人文特色的新化區口埤實驗小學，國內首版局審的族語教材已確定，並進行年級分類，將推薦老師選用，授課事宜一切準備就緒。

口埤實小校長王朝賜表示，西拉雅雖然還沒有正名成功，但已列為市定原住民，族語教學持續推動中，感謝各界的努力，所選用的課本在暑假前通過教育局審定，趕在新學期正式上路。

王朝賜說，口埤實小將每週四訂為西拉雅日，推薦的族語教材都是優良的出版品，包含繪本、有聲書等，適合孩子基礎學習。

王朝賜提到，由於目前西拉雅相關的出版品還不多，除了分類低、中、高年級的族語適用課本，還鼓勵老師自編教材，讓小朋友可以進階學習。

不僅致力於教材的審定，因位於西拉雅族群的重要聚落，口埤實小也重建校門意象，以在地票選最具代表性的動植物為設計圖騰，融入視覺藝術創作中，相當用心。

這處意象兼具口埤實驗小學、羅馬拼音「khau-pi」與「Valangaan」的國、台、西拉雅等三語合一校名標示，有文化扎根之意，完工後引起矚目。

市府四年前開始推動西拉雅族語的復育計畫，迄今逐漸被重視，包含主打人文特色的口埤實小改名，以及局審教材的使用，都讓地方耆老相當欣慰。

王朝賜指出，除了西拉雅人文外，該校還擁有景致宜人的自然環境，山林生態也是主打特色之一。