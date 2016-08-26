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〈南部〉龍捲風後補植 台19甲外環道朱槿開

2016-08-26

〔記者吳俊鋒／新化報導〕台十九甲線新化段增建的外環道，分隔島上栽種朱槿花當綠籬，去年七月當地發生龍捲風，有不少被吹倒，甚至遭連根拔起，公路總局第五區養護工程處努力補植，目前盛開，成為過往人車注目的「嬌點」。

公路總局五區處新化工務段長吳萬龍表示，分隔島主要設在雙向的快、慢車道之間，以竹柏為行道樹，並栽種朱槿，構築成連綿的綠籬，兼顧交通安全與景觀美化。

去年七月二十日清晨新化遭龍捲風肆虐，行經外環道尚未完全開通的知義段，造成整排路樹傾倒，沿線的朱槿植栽也無一倖免。吳萬龍說，當時緊急派員巡檢、搶救，視情況補種，用心照顧，終於重現綠意。

歸仁區七甲五街花卉產銷班長黃毅斌指出，朱槿俗稱「扶桑花」，生命力強，插枝就能存活，是很好的綠籬，盛開期集中在夏季，包含紅、黃、白等，顏色豐富；園藝界已陸續推出新品種，甚至還有帶香味的， 展現不錯的培育成果。

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  • 台十九甲線外環道分隔島上的朱槿花，目前盛開，景致宜人。（記者吳俊鋒攝）

    台十九甲線外環道分隔島上的朱槿花，目前盛開，景致宜人。（記者吳俊鋒攝）

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