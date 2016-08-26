〈南部〉崁頂遭砍龍柏尋回 擬製文昌、發財筆

2016-08-26

〔記者王涵平／後壁報導〕崁頂里一株五十年歷史的龍柏遭竊，白河分局十天順利偵破，居民昨日齊聲感謝，遭竊龍柏擬製成文昌筆、發財筆，希望能庇佑更多民眾。

社區感謝菁寮派出所 送加菜金

崁頂里長黃啟明表示，該株龍柏為一九六六年種植，是社區僅存的龍柏行道樹，未料八月一日遭人砍除，由於該株龍柏位於社區廣播塔旁，已是社區居民的共同記憶，因此除向警方報案，也向庄廟勸善堂池王爺請示，希望順利找回。

菁寮派出所所長吳茂盛表示，接獲報案後立即調閱相關道路監視器過濾可疑人車，與分局偵查隊、東原派出所共同偵辦，在一民宅查獲一批龍柏後，再挖起崁頂里該株龍柏樹根前往比對確認。

白河分局長李名昌說，維護治安是警方的責任，不論案件大小都會積極偵辦，非常感謝社區對警方的支持，未來有關社區治安的建議也歡迎隨時反映。

市議員賴美惠、後壁區長魏文貴特地前往關切，黃啟明與居民特地在庄廟勸善堂前致贈加菜金感謝菁寮派出所。黃啟明表示，尋獲的龍柏擬製成文昌筆、發財筆，初步可能先製作一些Ｑ版小筆分送居民，較大枝的筆則於明年農曆春節由信眾擲筊索取，將待勸善堂管委會開會討論後決定。