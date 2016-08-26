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〈南部〉潟湖生態成形 汕尾漁港現招潮蟹

2016-08-26

航道淤積形成泥灘地

〔記者洪臣宏／高雄報導〕汕尾漁港航道年年淤積，形成大片泥灘地，今年卻意外成為招潮蟹、花跳、彈塗魚及角眼沙蟹活動天地，退潮時就可在岸邊觀賞牠們戰鬥、嬉戲、求偶畫面，或見鷺科鳥類俯衝覓食，演變成潟湖型生態。

汕尾漁港航道出海口處已幾乎連成一片沙洲，沿岸消波塊旁也淤積成泥灘地，處處可見招潮蟹、角眼沙蟹穿梭其中，堤岸旁大排中則有大量花跳、彈塗魚，不時探頭張望。

汕尾漁港興建於民國六十二年，曾是全國最大的膠筏漁港，平常除了沿海漁撈外，每年冬至過後鰻苗捕撈季登場，成了當地漁民仰賴的生計。

不過，這處高雄市最南端漁港，位處高屏溪出海口與台灣海峽交界，受到潮汐與砂石的衝擊，港口經常淤積，較大型船隻近年轉進中芸漁港，小型膠筏則停泊林園大排。

林園區紅樹林保育學會理事長蘇文華指出，淤積後的汕尾漁港水面平靜，少了人船進出，人為干擾減少，反而成為一個生機盎然的潟湖，但以前少見花跳、彈塗魚，今年數量卻暴增，招潮蟹則是首見，成了鳥類棲息天堂。

市府10月清淤 考驗棲地

高市府每年十月間就會展開清淤作業，這些生物的棲地就會消失，不過，蘇文華表示，生物是否會跟著消失還有待觀察，很可能會轉入一旁的林園大排內，演變成經常性生態。

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  • 汕尾漁港航道淤積，意外演變成潟湖型生態，彈塗魚、角眼沙蟹聚集。（記者洪臣宏攝）

    汕尾漁港航道淤積，意外演變成潟湖型生態，彈塗魚、角眼沙蟹聚集。（記者洪臣宏攝）

  • 彈塗魚。（記者洪臣宏攝）

    彈塗魚。（記者洪臣宏攝）

  • 角眼沙蟹。（記者洪臣宏攝）

    角眼沙蟹。（記者洪臣宏攝）

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