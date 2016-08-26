〈南部〉奧運選手陳葦綾有望拿金 賴清德：以她為榮

2016-08-26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕出身「台南女兒」的奧運舉重選手陳葦綾，可望遞補二○○八年北京奧運舉重金牌，消息傳回台南，地方一片欣喜，市長賴清德也表示，雖然晚了八年，但這才是「真金」，她為國爭光，以她為榮。

賴清德說，恭喜陳葦綾為國爭光，北京奧運金牌雖然晚了八年，但這才是實實在在的真金，可說是時間淬鍊，經過時間的考驗更是難得，而且她也投入教練工作，一生奉獻在舉重體育推廣上，非常感謝她，以她為榮。