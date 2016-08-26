| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉奧運選手陳葦綾有望拿金 賴清德：以她為榮

2016-08-26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕出身「台南女兒」的奧運舉重選手陳葦綾，可望遞補二○○八年北京奧運舉重金牌，消息傳回台南，地方一片欣喜，市長賴清德也表示，雖然晚了八年，但這才是「真金」，她為國爭光，以她為榮。

賴清德說，恭喜陳葦綾為國爭光，北京奧運金牌雖然晚了八年，但這才是實實在在的真金，可說是時間淬鍊，經過時間的考驗更是難得，而且她也投入教練工作，一生奉獻在舉重體育推廣上，非常感謝她，以她為榮。

廣告
  • 出身「台南女兒」的奧運舉重選手陳葦綾，可望遞補二○○八年北京奧運舉重金牌。 （資料照，記者林正堃攝）

    出身「台南女兒」的奧運舉重選手陳葦綾，可望遞補二○○八年北京奧運舉重金牌。 （資料照，記者林正堃攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 舉重 陳葦綾
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
蘭嶼綠蠵龜上岸產卵 創新高

驚喜！台東縣蘭嶼鄉是海龜保育重鎮，台灣海洋大學研究團隊持續記錄綠蠵龜，發現今年母龜上岸產卵創近年新高，前晚更一舉順利孵化八十三隻，台灣海大生…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：〈南部〉奧運選手陳葦綾有望拿金 賴清德：以她為榮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.