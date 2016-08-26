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〈南部〉身障烘焙中秋禮盒 市長大力促銷

2016-08-26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中秋送禮做愛心，社會局昨在南紡購物中心一樓時尚廣場舉行「FUN愛公益 藝起來」身心障礙福利機構團體中秋產品禮盒促銷宣傳會，市長賴清德化身促銷達人，呼籲大家選購送禮兼做愛心。

賴清德特別呼籲企業團體、社團及社會大眾，將愛化為實際行動，踴躍選購身心障礙朋友製作的秋節禮盒，「一個禮盒，兩份愛」，肯定與支持身障朋友的工作技能，讓他們在製作禮盒的過程中找到自我價值感，同時也為社福團體加油打氣。

社福團體表示，今年中秋訂購買氣不如以往，減少五成左右，例如廠商以前會訂十二塊裝禮盒，現在「縮水」九塊裝禮盒，確實需要更多社會愛心「催落企」！

三十歲小玲是位重度智能障礙者，自小與家人分散，進入身障機構烘焙班學習後，臉上笑容浮現了，這幾天忙著準備餅乾，開心地說：「我要準備一個一百分的月餅請大家吃。」

包括副市長顏純左、社會局長劉淑惠及南紡購物中心營運長江文凱等人到場讚聲，時夯的皮卡丘扮偶表演串場，熱鬧溫馨。

身障團體秋節伴手禮推出產品多元，月餅、蛋捲、香草茶包禮盒等，民眾可上社會局官網查詢，即日起至廿九日每天下午二點到九點在南紡時尚廣場亦有公益市集與表演。

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  • 「FUN愛公益 藝起來」身心障礙福利機構團體中秋產品禮盒宣傳活動，市長賴清德試吃品嚐比讚。（記者洪瑞琴攝）

    「FUN愛公益 藝起來」身心障礙福利機構團體中秋產品禮盒宣傳活動，市長賴清德試吃品嚐比讚。（記者洪瑞琴攝）

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