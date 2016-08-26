〈南部〉茄萣2國中生戲水溺斃 3年前同天同地5死

2016-08-26

〔記者蘇福男、王俊忠／綜合報導〕高雄市茄萣國中三名學生昨結伴前往茄萣海邊戲水，李生疑先遭海浪捲走，林生見狀趕緊下水救人，結果也遭大浪捲走，兩人晚間近九時分別被搜救上岸，但已無呼吸心跳，經分別送往台南市立醫院及成大醫院急救仍告不治。

無獨有偶，昨出事地點附近海域三年前同一天，也發生五名華德工家學生不幸溺斃事件，兩事件巧合到令人不寒而慄！

警方調查，李生和另兩名林生同為茄萣國中三年級不同班學生，和另名史姓國小學童共四人，趁下週開學前夕，昨下午四時許，結伴前往茄萣區濱海路二段海邊戲水，李、林兩人先於消波塊釣魚，疑因不諳水性先後遭海浪捲走，在岸上的兩人隨即報警求救。

高市警義消和海巡署南巡局配合直升機、艦艇展開搜救，八時四十三分消防局在消波塊尋獲李生，十幾分鐘後，也在同一地點搜尋到林生，但兩人均無生命跡象，經送醫急救仍然不治。