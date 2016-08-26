〈南部〉糾眾滋事不爽就扁 12人提報治平
2016-08-26
〔記者黃良傑／高雄報導〕綽號廷哥、農哥的陳姓與劉姓男子自封「鳳屏宮」老大，動輒糾眾滋事，不時在KTV嗆聲打人，只要看對方不順眼，便拖進包廂圍毆，持酒瓶險把黃姓被害人刺瞎，並率眾涉及反馬頭山自救會辦公室砸毀案，高市刑大蒐證後將十二人提報治平對象。
偵一隊搜出空氣手槍一把、棍棒、○．三公克安非他命，陳姓（十九歲）、劉姓（廿一歲）等人否認組織幫派，涉案嫌犯辯稱不滿對方瞪人，怒嗆「看三小」後，見對方不理會，才起口角誤傷對方，警方認為劉嫌避重就輕，依殺人未遂罪嫌偵辦。
刑大去年十一月接獲情資，指楠梓區有以陳、劉姓等人為首，成員至少十二人的暴力犯罪幫派集團，平日以後勁鳳屏宮為聚集地，甚至自封當地大哥，涉及霸佔地盤，平日在楠梓、左營、旗山等地，替人圍事、處理債務糾紛，若見人不爽就惡意挑釁。
警方指集團由陳嫌發號施令，劉嫌更是兇狠，曾酒後在KTV內看人不順眼，砸破酒瓶狠刺被害人臉部，也曾糾眾於另家KTV，涉嫌持安全帽重擊、圍毆看不順眼的客人，成為KTV業者眼裡最頭疼的酒客。
警方將方姓、柯姓、曾姓、歐姓等十手下傳喚到案，前日將陳、劉姓兩主嫌拘提到案，刑大將十二人依涉嫌組織犯罪、殺人未遂等罪嫌送辦，陳、劉兩人昨以六萬元交保。
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